Ona Sellarès revela el sexo del bebé que espera con Ter Stegen al compartir un emotivo mensaje en redes

La relación entre Ter Stegen y Ona Sellarès va viento en popa, tanto que hace unos días anunciaron que serán padres. A pesar de que llevan poco tiempo conociéndose, la pareja ha decidido seguir dando pasos adelante y ya esperan su primer hijo en común.

Ambos decidieron compartir la noticia a través de sus respectivas cuentas de Instagram, lo que generó gran repercusión entre sus seguidores, que no dudaron un instante en enviar felicitaciones y comentarios de apoyo a la pareja.

"Plens d'amor" fue el mensaje que compartieron ambos para anunciar que esperan su primera criatura. Días después, Sellarès publicó una imagen en blanco y negro en la que ya posaba mostrando su barriga de embarazada.

Una fotografía que muestra que el embarazo va en buena dirección y, además, compartió el siguiente mensaje, donde reveló el sexo del bebé: "Meitat del camí juntes". Un mensaje que deja claro que será una niña.

El mensaje de Ona Sellarés en Instagram / SPORT

En este momento, Sellarès se encuentra en el ecuador de su embarazo, con aproximadamente cinco meses de gestación. Por ello, decidió compartir su progreso a través de sus 'stories' en Instagram, donde cuenta con más de 70 mil seguidores.

La nueva vida de Ter Stegen

La vida privada de Ter Stegen siempre ha generado mucho interés, especialmente cuando puso fin a su relación con Daniela Jehle, arquitecta alemana, con quien estuvo unido por más de 12 años y tuvo dos hijos: Ben y Tom.

Se separaron en marzo de 2025 y el portero del FC Barcelona, cedido actualmente en el Girona, quiso desmentir rumores sobre una posible infidelidad a Daniela. Además, pidió respeto a su privacidad después de la ruptura.

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Pocos meses después, el guardameta alemán y Sellarès hicieron pública su relación. Desde el momento en el que oficializaron la relación, ambos han compartido numerosos viajes, escapadas y momentos románticos a través de sus redes sociales.