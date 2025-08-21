El Olympique de Marsella entra en liza por Casadó

Marc Casadó es un futbolista que llama mucho la atención. Su situación en el Barça no está clara ante la falta de minutos y varios clubs han comenzado a interesarse por su fichaje al comprobar que el equipo blaugrana le abriría la puerta con una oferta sugerente. Hasta ahora habían surgido propuestas desde la Premier o la Liga española, pero en Francia aseguran que Casadó ha entrado en la órbita del Olympique de Marsella para suplir la marcha de Rabiot, quien será despedido del club por una violenta pelea con Jonathan Rowe en el interior del vestuario.

El Olympique busca un centrocampista de primerísimo nivel para paliar la baja de uno de sus jugadores más destacados y ya está sondeando el mercado con diferentes posibilidades. Una opción que gusta es la de Ismael Bennancer, centrocampista del Milan, y otra es la de Marc Casadó, jugador que gustaría mucho al responsable del club, el español Pablo Longoria, quien haría todo lo posible por convencer al futbolista blaugrana para que se sumase al proyecto.

El club francés está dispuesto a invertir una cantidad de unos 30 millones de euros, el precio por el que el Barça estaría dispuesto a escuchar ofertas por Casado. En Francia dejan claro que la dificultad principal sería convencer al jugador para incorporarse al Olympique y para que decida salir del equipo blaugrana. Van a contactar con él para comprobar su disponibilidad en las próximas horas.

Casadó ha recibido ofertas, principalmente de la Premier, dónde clubs como Wolverhampton, West Ham o Bournemouth estarían dispuestos a pagar esos 30 millones en los que está tasado el futbolista. En la Liga española, equipos como el Betis o el Atlético de Madrid se han interesado por el jugador, pero es más complicado que puedan llegar a estas cifras a estas alturas de mercado.

El canterano blaugrana empieza a ser consciente de que en el Barça va a tener poco protagonismo e intuye que el club le quiere vender aunque nadie se lo ha comunicado directamente en estos términos. El club blaugrana no forzará ninguna situación aunque no le puede garantizar minutos este curso y deberá ser el propio futbolista, muy implicado en el Barça, el que deba dar un paso al frente si desea salir.