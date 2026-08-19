El Olympiacos llama al Barça por Bisiwu

La irrupción de Jesse Bisiwu en la pretemporada del Barça no ha pasado desapercibida. El joven extremo belga, recién llegado del Club Brujas, ha dejado muy buenas sensaciones en sus primeros partidos con el equipo de Hansi Flick y su actuación más destacada llegó ante el Basilea, cuando firmó un extraordinario doblete en el triunfo por 2-5.

Su rendimiento ha despertado el interés de varios clubes y uno de ellos ya ha dado un paso al frente. Según avanzó el medio griego 'Athletiko', el Olympiacos se puso en contacto con el Barça para solicitar la cesión de Bisiwu durante una temporada. El conjunto de El Pireo estaría interesado en incorporar al futbolista para reforzar sus bandas y ya estaría a la espera de conocer la respuesta blaugrana.

Bisiwu aterrizó en Barcelona hace apenas unas semanas procedente del Club Brujas, en una operación que se cerró en torno a los 8,5 millones de euros. El Barça apostó fuerte por un futbolista de solo 18 años y le vinculó hasta 2031. El club destacó entonces su potencia, velocidad, zancada y capacidad para el regate.

El Barça no quiere dejarlo salir

Según ha podido confirmar SPORT, el interés del Olympiacos es real, pero en el Barça no existe, a día de hoy, ninguna intención de dejar salir al futbolista. La postura del club pasa por seguir de cerca su evolución y aprovechar el entorno de primer nivel que tiene a su disposición.

En el Barça consideran que Bisiwu es un valor de futuro, un futbolista con muchísimo margen de mejora y unas condiciones que pueden convertirle en una pieza importante a medio plazo. El club entiende que entrenar cada día junto a los mejores jugadores del mundo puede ser una herramienta fundamental para acelerar su progresión.

Bisiwu celebró su primer tanto como culé / Gorka Urresola

Además, la temporada es larga y el calendario será muy exigente, por lo que pueden aparecer lesiones, sanciones o diferentes contratiempos que le abran la puerta. Flick cuenta con él y quiere seguir viendo cómo responde en el día a día. El técnico alemán ha demostrado que no tiene reparos en dar oportunidades a los jóvenes cuando considera que están preparados.

Por ahora, por tanto, la propuesta del Olympiacos no cambia los planes del Barça. El conjunto griego ha llamado a la puerta para llevarse cedido a Bisiwu, pero el club blaugrana prefiere que el joven belga continúe creciendo a las órdenes de Flick.