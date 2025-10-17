El Olympiacos, a por el liderato antes de visitar Barcelona

Las últimas dos semanas de Olympiacos y Barça son calcadas en cuanto a resultados se refiere. Los azulgranas encadenan dos derrotas consecutivas, ante PSG y Sevilla, mientras que los griegos también cayeron en sus dos últimos encuentros, frente al Arsenal y el PAOK. Antes del duelo europeo del martes en Montjuïc, ambos conjuntos buscan recuperar las buenas sensaciones ante el antepenúltimo de sus respectivas ligas.

El equipo de Mendilibar, actual campeón de la Super League griega, visita al recién ascendido AEL Larissa, que se encuentra en la decimosegunda posición con solo cuatro puntos, fruto de tantos empates. Aunque los carmesíes solo han perdido dos partidos, Olympiacos es altamente favorito para lograr el triunfo que enderece su rumbo.

Las sensaciones de los del Pireo no son positivas, tras caer por 2-1 ante uno de sus rivales históricos, el PAOK. Ese traspié relegó a los pupilos de Mendilibar a la tercera posición, con un balance de cuatro triunfos, un empate y la ya mencionada derrota, que lo sitúa a tres puntos del líder, el AEK de Atenas. Además, Olympiacos también viene de caer en Champions contra el Arsenal por 2-0 en el Emirates, en un partido donde los helenos inquietaron hasta el final a uno de los grandes favoritos.

Para el duelo en Larissa, el técnico de Zaldívar no podrá contar con Rodinei y Strefezza, dos jugadores importantes en los esquemas de 'Mendi', y quienes llegarán justos al duelo de Barcelona. Además, Yaremchuk se mantiene como duda para el choque de mañana sábado a las 16.00 horas. Quienes sí estarán en ambos enfrentamientos son los internacionales Taremi y El Kaabi, el máximo goleador del equipo, Chiquinho, y el único español de la plantilla, Dani García.