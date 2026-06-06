Un olvido imperdonable: El portero que debería estar considerado entre los mejores de la historia del Barça

Joan Garcia va camino de convertirse en uno de los mejores porteros de la historia del Barça. Su primera temporada ha resultado excelente y la edad del guardameta de Sallent (25 años) da a entender que si sigue evolucionando su nombre entrará en el olimpo blaugrana.

Los aficionados y periodistas suelen designar a Víctor Valdés como el portero número uno del Barça de todos los tiempos. Entre los mejores muchos incluyen al alemán Ter Stegen y al vasco Andoni Zubizarreta.

Los hay que se acuerdan del carismático Urruti y los que tienen más perspectiva histórica reivindican figuras emblemáticas como Antoniu Ramallets o Salvador Sadurní.

Ramallets y Valdés son los dos mejores porteros de la historia del Barça / FCB

Los historiadores también recuerdan que Ricardo Zamora o el húngaro Ferenck Plattko dejaron huella defendiendo con gran acierto la meta del Barça.

Siempre se puede encontrar quién recuerda nombres como Ruud Hesp, Peio Artola o Miguel Reina e incluso algunos reivindican a Claudio Bravo. Todos estos nombres merecen entrar en la galería de los mejores porteros del Barça pero a su lado pocos sacan a la luz un nombre injustamente olvidado.

Velasco fue el mejor portero del Barça en la década de los 40 / Archivo

Si les hablamos de Juan Zambudio Velasco solo los aficionados de edad avanzada podrán esbozar una sonrisa y recordarlo.

Su olvido no tiene la justificación del inevitable paso de los años ya que figuras como Plattko o Zamora son anteriores y sí que se han mantenido (no sin dificultades) en la memoria colectiva del barcelonismo.

Sirvan estas líneas para reivindicar a Velasco como uno de los grandes guardametas del Barça de todos los tiempos.

Comparar épocas y establecer ránkings numéricos es siempre complicado pero a nuestro juicio Juan Zambudio Velasco merece estar en la consideración de uno de los mejores número '1' que nunca se ha situado bajo los palos de la portería del Barça.

Una imagen de Juan Zambudio Velasco con el característico jersey de lana que usaba en la defensa del marzo azulgrana / Antoni Campañà Bandranas

Entre su primer y último partido amistoso con el Barça hay 14 años de diferencia (1943-1957) pero a nivel oficial defendió la meta blaugrana durante once temporadas.

Velasco debutó de manera oficial con el Barça el 24 de septiembre de 1944 y disputó su último encuentro de competición como blaugrana el 24 de enero de 1954. Las tres primeras ligas que el Barça gana tras la posguerra las conquista con Velasco como guardameta titular indiscutible.

Samitier y Enrique Fernández eran los entrenadores de aquel Barça previo a la irrupción de Kubala, una figura que emerge con tanta fuerza que acaba por dejar en el olvido los éxitos logrados antes de su llegada al Barça.

Pese a todo, podemos asegurar sin exagerar que el mejor portero del Barça en la etapa de de Les Corts habría que escogerlo entre Velasco y Ramallets.

Juan Zambudio Velasco era un portero excelente / Archivo

El guardameta catalán compitió con Velasco durante muchas temporadas. Ramallets tuvo que esperar su oportunidad hasta los 25 años porque Velasco era indiscutible bajo los palos.

Una lesión ocular a finales de 1949 del portero nacido en La Alquería le dio la opción a Ramallets de consolidarse como titular.

El mítico Antoniu fue el meta titular del conjunto blaugrana hasta su retirada en 1961. Velasco no recuperó la totalidad de su visión pero siguió en la disciplina blaugrana asumiendo con profesionalidad la suplencia.

El primer FC Barcelona que fue televisado. Arriba, de izquierda a derecha: Ramallets, Olivella, Rodri, Gràcia, Segarra, Gensana y Larraz (portero suplente). Agachados (mismo orden): Claudio, Tejada, Kubala, Evaristo, Luis Suárez, Coll y Mur. / FCB

Considerado como un portero sobrio, seguro y a su vez tremendamente valiente, Velasco no se rindió nunca y durante una temporada (1953-54) volvió a ser titular y Ramallets apenas jugó.

En cualquier caso Ramallets, con toda la justicia, ha pasado a la historia como uno de los grandes porteros del Barça pero de manera incomprensible su antecesor ha quedado en el olvido.

Las cifras de Velasco son para tenerlas en cuenta. Este portero nacido en tierras murcianas, pero que vivió en Catalunya desde que era pequeño, ganó 5 Ligas, 3 Copas del Rey, 2 Copas Latinas y 3 Copas Eva Duarte además de ser en una ocasión el ganador del Trofeo Zamora.

Velasco defendió la portería del Barça en 333 partidos incuyendo los amistosos. Si consideramos solo los partidos oficiales la cifra es de 198 encuentros.

Imagen de la Copa Latina del año 1952 / Archivo

Nunca sabremos que hubiera ocurrido si Velasco no hubiera sufrido una grave lesión a causa de un encontronazo con Mekerle en un partido en Balaídos de liga en el año 1949. Entonces acababa de cumplir 27 años y tenía muchas temporadas por delante. Ramallets solo era dos años menor y aquella lesión cambió las cosas.

En cualquier caso Velasco merece entrar en un olimpo en el que Ramallets es indiscutible así como Víctor Valdés y otros grandes porteros.

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En este ránking Joan Garcia irá sumándose a medida que su figura vaya creciendo con el paso de los años. Cuando lo incluyamos entre los mejores guardametas no podemos volver a cometer el error de obviar a Velasco entre los grandes nombres de los mejores '1' blaugranas de todas las épocas.