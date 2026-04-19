En directo
SEGUNDA RFEF
Olot - Barça Atlètic, en directo hoy: partido de la Segunda RFEF, en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido entre el Olot y el Barça Atlètic de la 2ª RFEF en SPORT
M.21 | (0-1)
Primera ocasión del cuadro local. Disparo desde la frontal de Martí Soler que atrapa Kochen.
M.19 | (0-1) ¡Acaricia Ton el segundo!
Combinación muy vertica, Espart para Barberá y éste ve a Toni en el pase interior. El zurdazo sale cerca del poste. Era muy clara.
M.17 | (0-1)
Tercer córner para el filial azulgrana. Mucha autoidad de los de Belletti. Llueve en Olot y el césped corre rápido.
M.15 | (0-1)
Sigue teniendo el balón el Barça Atlètic. Los últimos buenos resultados y la aportación de los futbolistas que entrenan con el primer equipo le han dado más empaque al filial.
M.14 | (0-1) ¡Gool de Brian Fariñas!
Engaña el castellonense a Pol Ballesté. Mucha clase. Lo celebra con los afcionados barcelonistas que se han desplazado a Olot.
M.13 | (0-0) Amarilla para Arumí
No lo protesta.
M.12 | (0-0) ¡Penal para el Barça Atlètic!
Por un agarrón de Joel Arumí a Alexis Olmedfo cuando iba a rematar. Es claro.
M.8 | (0-0) Reclama amarilla Víctor Barberá
Le ha hech falta Roger Costa, pero el colegiado valenciano Javier Villaescusa solo ha señalado la falta.
M.7 | (0-0) Reclama penalti Olot
Pau López desborda a Pacífico, que está jugando de lateral izquierdo, y hay una caída dentro del área. Han reclamado mucho los jugadores locales.
M.5 | (0-0) Disposición táctica
Ureña y Aziz juegan en bandas distintas a lo habitual, en este caso a pierna natural. Ureña por la derecha y Aziz, por la izquierda.
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