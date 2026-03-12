Olmo no se olvida de marcar las diferencias

Dani Olmo es una pieza clave para Hansi Flick. Ya sea de titular o saliendo desde el banquillo, el de Terrassa ha tenido apariciones decisivas en este 2026 en el que el Barça se ha consolidado en el liderato, está peleando en la Champions con el Newcastle para pasar a cuartos de final y solo tuvo el traspié en la semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

Olmo está gozando de la continuidad que necesita cualquier futbolista. Ha encadenado los 18 partidos del 2026 disputados por el FC Barcelona y, cerca del área siempre es peligroso. Eso sí, se ha tenido que sacrificar por la lesión de Pedri y jugar en muchas ocasiones de centrocampista puro, algo que le resta poder para definir donde realmente hace daño.

En Newcastle quedó claro que es un peligro en los últimos metros. Cuando el Barça parecía condenado a la derrota, el de Terrassa se sacó un regate en el interior del área que provocó un claro penalti transformado por Lamine Yamal. La calidad de Olmo decantó la balanza para que el FC Barcelona no tenga que remar con un marcador en contra el próximo miércoles en el Spotify Camp Nou.

Clave en Champions

Sus apariciones en Champions League han sido destacadas. Fue el autor del gol en Praga, cuando el partido estaba igualado (2-2), para encaminar el triunfo y el camino hacia el ansiado Top 8.

Dani Olmo celebra su gol anotado en Praga ante el Slavia / MARTIN DIVISEK / EFE

También resultó trascendental ante el Copenhague para la remontada. El equipo danés dominaba por 0-1 cuando Dani Olmo se inventó un pase en vertical a Lamine Yamal rompiendo líneas que finalizó con el tanto de Lewandowski.

En este tramo del 2026 también ha tenido un papel muy destacado en la Liga con el golazo frente al Espanyol o ante el Oviedo. Además, dio cuatro asistencias, frente al propio Oviedo, Elche y Mallorca (2).

El '10' de la Roja

Olmo es un futbolista llamado a marcar las diferencias y que es muy necesario en este rush final de temporada si el Barça quiere aspirar a los dos títulos que quedan en juego: la Champions League y la Liga.

Con el regreso de Pedri, su posición en el campo volverá a ser más adelantada y Hansi Flick tiene la plena seguridad de que será diferencial. Su capacidad de moverse en espacios reducidos y relacionarse bien con el gol dan una ventaja al Barça respecto a sus competidores.

Olmo está con confianza y esperando también formar parte de la lista de Luis de la Fuente, del próximo viernes 20 de marzo, en la última ventana internacional antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026.