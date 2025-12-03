FC BARCELONA
Olmo, KO hasta 2026
El egarense fue intervenido del hombro izquierdo hace justo dos años y estuvo casi dos meses KO; según informó COPE y pudo confirmar SPORT, en el club ven difícil que vuelva a jugar antes de 2026
Después de cuajar, probablemente, su mejor partido de la temporada, Dani Olmo sufrió un terrible infortunio en el Barça-Atlético. En el momento de marcar el 2-1, en el que, por cierto, definió como los ángeles desde una posición nada sencilla, el atacante cayó mal y se lastimó el hombro. Contrastaba la alegría de sus compañeros por haber marcado un gol clave, con la cara de dolor del ex del RB Leipzig.
Olmo, que ha sufrido una lesión muscular en este primer tramo de curso, empezaba a enlazar buenas actuaciones y a acercarse a su mejor nivel. El jugador de Terrassa es muy importante en el esquem de Flick. Un catalizador, un jugador determinante en las asociaciones y en los metros finales.
PRUNA PIDIÓ EL CAMBIO
Rápidamente salieron las asistencias médicas, capitaneadas por el Doctor Pruna. Estuvieron palpando la zona y pidieron 'ipso facto' el cambio. En ese momento ingresaron en el terreno de juego Rashford y Ferran por él y Lewandowski. Dejó algo de mal cuerpo ese contratiempo para un futbolista que la verdad que no tiene nada de suerte.
El caso es que hay instalada cierta preocupación en el club porque Dani ya fue intervenido quirúrjicamente de esa misma zona hace dos años. En noviembre de 2023 fue operado, mientras jugaba en el Leipzig, de una recidiva de esa intervención de una luxación acromiclavicular en su hombro.
En el club son conscientes de que es casi imposible que vuelva a jugar este 2025 y que estará un mínimo de tres semanas de baja, si bien hasta las pruebas de mañana no se podrá determinar el alcance exacto. Con esa intervención
- Maldini se ofusca con el Real Madrid y sentencia el posible penalti a Rodrygo
- Araujo pide un tiempo al Barça
- Schlotterbeck, decisión final: en Alemania ya lo dan por hecho
- Lamine Yamal: 'Me gusta ser una estrella
- La convocatoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid
- Flick tiene dudas en las áreas
- Gavi se deja ver en el último entrenamiento
- El Barça no tiene clara la continuidad de Rashford