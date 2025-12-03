Olmo, KO hasta 2026

Después de cuajar, probablemente, su mejor partido de la temporada, Dani Olmo sufrió un terrible infortunio en el Barça-Atlético. En el momento de marcar el 2-1, en el que, por cierto, definió como los ángeles desde una posición nada sencilla, el atacante cayó mal y se lastimó el hombro. Contrastaba la alegría de sus compañeros por haber marcado un gol clave, con la cara de dolor del ex del RB Leipzig.

Olmo, que ha sufrido una lesión muscular en este primer tramo de curso, empezaba a enlazar buenas actuaciones y a acercarse a su mejor nivel. El jugador de Terrassa es muy importante en el esquem de Flick. Un catalizador, un jugador determinante en las asociaciones y en los metros finales.

PRUNA PIDIÓ EL CAMBIO

Rápidamente salieron las asistencias médicas, capitaneadas por el Doctor Pruna. Estuvieron palpando la zona y pidieron 'ipso facto' el cambio. En ese momento ingresaron en el terreno de juego Rashford y Ferran por él y Lewandowski. Dejó algo de mal cuerpo ese contratiempo para un futbolista que la verdad que no tiene nada de suerte.

Olmo, en el momento de sufrir la lesión de hombro / Valentí Enrich

El caso es que hay instalada cierta preocupación en el club porque Dani ya fue intervenido quirúrjicamente de esa misma zona hace dos años. En noviembre de 2023 fue operado, mientras jugaba en el Leipzig, de una recidiva de esa intervención de una luxación acromiclavicular en su hombro.

En el club son conscientes de que es casi imposible que vuelva a jugar este 2025 y que estará un mínimo de tres semanas de baja, si bien hasta las pruebas de mañana no se podrá determinar el alcance exacto. Con esa intervención