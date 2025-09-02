Olmo: "No hay ninguna preocupación en la plantilla"

El Barça se dejó dos puntos el pasado domingo en Vallecas contra el Rayo Vallecano en un mal partido de los de Hansi Flick. El técnico alemán reaccionó tras el choque con una larga charla con sus jugadores y después, en rueda de prensa, pidió autocrítica, además de lanzar un aviso asegurando que "los egos matan el éxito".

Varios futbolistas azulgranas han ido opinando sobre las palabras de Flick en los últimos días. También lo ha hecho Dani Olmo. "El objetivo es claro y es grupal, todos queremos jugar y ganar y el objetivo es común. No hay ninguna preocupación en la plantilla, hay buena relación entre todos los jugadores", ha explicado el egarense en una entrevista al 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio sobre algunos problemas internos en la plantilla.

Olmo asegura que Flick habló antes con ellos en el vestuario y les lanzó el mismo mensaje y cree que no hay que encender las alarmas. "Por un empate no se puede montar un circo, hay que seguir trabajando. Somos un equipo joven que quiere ganar y no hay ningún problema en el vestuario. Tenemos cosas a mejorar, pero no estamos preocupados, sabemos el objetivo y sabemos que hay que trabajar. Al final, es un empate en un campo complicado".

Olmo, que admite que no le gustó el cambio en Vallecas "porque quiero jugar siempre y sobre todo en estos partidos que no están sentenciados", marca los objetivos para esta temporada. "Venimos de un gran año con el Barça y queremos repetir. También con la selección con el Mundial del próximo verano. Yo quiero tener continuidad. Me encuentro muy bien y con ganas de sumar. ¿Cifras? El objetivo es mejorar los números de la pasada temporada", explica un Olmo que muestra su satisfacción por la decisión de Fermín de quedarse en el Barça: "Lo celebramos. Es un jugador muy importante para el grupo, que nos da y nos ha dado mucho y seguro que este año también lo hará".

El jugador de Terrassa cree que tras el cierre del mercado, el Barça tiene equipo para luchar por todo. "Es una plantilla competitiva, hemos tenido una baja sensible como la de Iñigo, pero han llegado buenas incorporaciones, es una plantilla de clase mundial para competir por todo. ¿La Champions? Debemos ir poco a poco, todavía no ha empezado, hicimos una buena campaña la temporada pasada, pero de eso no se vive. Son nuevos retos, nuevos equipos, pero tenemos plantilla para ir a por todas".