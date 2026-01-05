Olmo y Fermín: Flick gana pólvora para la mediapunta

Si a un niño que juega bien al fútbol le preguntamos en que posición le gusta jugar más suele contestar que de mediapunta. Es fácil de entenderlo. Ejercer de '10' te permite entrar en contacto con el balón tanto como a un centrocampista pero a su vez estar tan cerca del área y del gol como a un delantero. Hansi Flick recuperó desde que llegó al Barça una figura táctica que en el 4-3-3 académico que se enseña en La Masia no existe.

Contra el Espanyol, el futbolista que salió de inicio en esta demarcación de enlace entre los medios y los atacantes fuer Raphinha. El brasileño, clave en el actual barça, se contagió de la espesura general de sus compañeros y se marcó un partido muy gris. Aunque Flick lo está alineando en bastantes ocasiones por detrás del '9' el ex del Leeds ha demostrado que en el Barça su sitio ideal es como extremo izquierdo.

Flick vivió con calma un derbi intenso / Gorka Urresola

En cualquier caso si algo le sobra a Flick en su plantilla son jugadores que puedan actuar de mediapuntas y contra el Espanyol tanto Fermín como Olmo lo volvieron a demostrar.

Fermín entró por Rashford tras el descanso y el andaluz se juntó con Olmo cuando faltaba media hora. Al ingresar el egarense ambos se repartieron las funciones de '10' y de '11'. Olmo se ubicó en la mediapunta y Fermín se escoraba a la izquierda pero la movilidad de ambos era tremenda.

Fermín revoluciona el derbi / Gorka Urresola

A Olmo no se le vio, pese a ello, excesivamente cómodo hasta que sacó a relucir su excelsa calidad. El gol que rompió el derbi lo fabricó Fermín López en una meritoria maniobra que culminó con su clase única Dani Olmo.

Pocos lo recuerdan pero Olmo, como Joan Garcia, también jugó en el conjunto blanquiazul aunque su paso por el espanyol data de cuando era benjamín. Entonces y en sus primeros años en La masia Olmo era un delantero centro nato y en Cornellà definió como el mejor '9'.

Olmo celebra el 0-1 en el derbi / Gorka Urresola

Los lectores de cierta edad se acordarán del elegante '9' Marco Van Basten. Olmo marcó un gol que hubiera firmado el extraordinario delantero centro holandés de la década de los 80 y 90. Olmo tiene talento para dar y tomar y si es capaz de dejar atrás las lesiones es un elemento imparable entre líneas.

Fermín no es seguramente tan fino ni elegante pero su constancia, firmeza y potencia en carrera le convierten en un jugador muy difícil de parar para cualquier rival. Y el andaluz tiene una gran virtud y es que cuando sale de revulsivo rinde al máximo nivel des del primer minuto. Fermín está acostumbrado a no ser titular y a saber aprovechar todos los minutos de los que dispone.

Lamine y Olmo acabaron felices / Gorka Urresola

Hansi Flick se frota las manos cuando observa a su banquillo y encuentra soluciones. Ante el Espanyol salieron des del banco ni más ni menos que Fermín, Pedri, Olmo y Lewandowski. de cara a la Supercopa alguien podría pensar que Hansi tiene un problema para la mediapunta pero la realidad es que es una suerte para el alemán que todos los jugadores se reivindiquen.

Contra el Athletic y en una posible final no sería extraño que Flick optara por un centro del campo con Eric, Pedri o De Jong pero es que la opción de repetir con Raphinha apostar por Fermín o Dani Olmo son posibilidades muy reales.

El '10' del Barça es Lamine Yamal que también puede ejercer de mediapunta pero en esta posición de enganche las soluciones para Flick se multiplican. Y Dro espera con paciencia su momento. Por mediapuntas y de calidad no será.