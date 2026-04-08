Olmo puede ser el 'Factor X' de Flick

Dani Olmo apunta a ser un factor importante en la eliminatoria ante el Atlético, aunque hay muchas dudas sobre qué papel tendrá. En el último encuentro liguero jugó la primera mitad de falso nueve, una posición que tuvo un impacto positivo en el equipo.

Su presencia generó problemas al Atlético, al ser un delantero más difícil de detectar, y permitió también una dinámica con Fermín de intercambiar posiciones. Suya fue la asistencia a Rashford en el tanto del empate y su aportación también fue valiosa en la segunda mitad cuando jugó en su posición natural -mediapunta- y Fermín ya se quedó en el banquillo. Lewandowski y Ferran terminaron participando en la segunda mitad del encuentro, así que llegarán frescos para el duelo de hoy en el Spotify Camp Nou. Que Olmo disputara todo el encuentro podría ser una pista de que arranque en el banquillo en el segundo asalto ante el Atlético.

Lewandowski, que marcó un tanto decisivo el sábado, es el máximo favorito para empezar en el once. El polaco apunta a formar el trío ofensivo con Lamine y Rashford, que vive un mes importante en el Barça con la baja del lesionado Raphinha.

El momento de Ferran

El momento de Ferran, que no marca desde el mes de enero, ha hecho que Flick esté más abierto a jugar con Olmo de falso 9. Flick tendrá lo que los ingleses llaman a game changer (un futbolista capaz de cambiar un partido) en el banquillo por si necesita un revulsivo.

Flick ya ha usado a Olmo en cuatro posiciones esta temporada: mediapunta, extremo izquierdo, interior y falso 9. Ante el Atlético todo apunta que el alemán apostará por Fermín como mediapunta, una fórmula que le está funcionando muy bien en los últimos partidos y que permite potenciar la versión más interior de Lamine. Olmo suma esta temporada 8 goles y 8 asistencias en 39 partidos. En la Champions, de momento, suma 1 gol y 1 asistencia. El mediapunta está listo para ser el ‘Factor X’ ante el Atlético de Simeone.