Olmo 'disecciona' a Flick: "No ha alzado la voz..."

Una década después de haber abandonado el FC Barcelona, Dani Olmo regresó a casa. Más hecho, más maduro. Con un hambre voraz de demostrar que es la estrella que el Barça estaba buscando. Tras unos días de incertidumbre, el egarense pudo debutar en Vallecas. Y abrió el tarro de las esencias. Cambió la dinámica del equipo, hizo mejores a sus compañeros.

El extremo ya conocía a Flick. Coincidieron en la Bundesliga. Hansi comandaba un Bayern de leyenda que ganó el sextete. Y Dani emergía en un RB Leipzig del que acabó siendo la estrella. En una entrevista con SPORT que podrán leer este viernes en la edición web y de papel, Olmo nos explica curiosidades, cómo se comunica con Hansi, la posición en la que cree que puede rendir mejor, etc.

¿Qué objetivos tiene el equipo?

Ganar, ese es el objetivo. Por eso he venido. Quiero ganar, es el objetivo del equipo, cualquiera te dirá lo mismo. Hay equipo para eso, competir. Llevamos un buen inicio, pero competir. Tenemos equipo para competir, ese es el objetivo y estar hasta el final.

Dani Olmo habló con SPORT tras su debut como azulgrana / Marta Fernández

¿Qué te pidió Flick cuando entraste en Vallecas?

Hansi me pidió que me moviese entrelíneas, donde me gusta, que conectase con Pedri y con los de arriba. Me sentí cómodo. Me lo dijo en una mezcla de inglés y alemán.

¿Le ayudas con las traducciones en el vestuario?

Yo el alemán lo entiendo, hablar me cuesta un poco per podría. No…de traductor no hago (risas). Sí que a veces si hay que hacer una aclaración la hago, o si tengo un compañero al lado que no entiende bien le explico.

Olmo, el 'Mago' en Alemania, nos enseña sus cartas / Ferrándiz

¿Cómo es Flick, a nivel de comunicación, de método, temperamento...?

Bien. Cercano, comunicativo, muy ambicioso por ganar. Aunque tengamos un buen inicio siempre está mirando al siguiente partido. El pasado no vale y hay que mirar el siguiente y seguir ganando. Hasta ahora no se le ha escuchado alzar tanto la voz. Alguna vez sí que lo ha hecho, pero nada fuera de lo normal (risas).

¿Habéis hablado sobre dónde puedes rendir mejor?

Ya se vio en el partido, él me conoce de la Bundesliga, sabe donde jugaba ahí y dónde rendía mejor. Sabe donde puedo jugar. En el primer partido me puso por detrás del 9, al lado de Pedri, que es donde mejor me siento. Aunque sabe que podría jugar en cualquiera de las posiciones de arriba.