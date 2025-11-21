Olmo apunta a titular en su ansiado debut en el Spotify Camp Nou

Hay una buena parte de la primera plantilla del Barça que no sabe lo que es pisar el Spotify Camp Nou como futbolista azulgrana enm partido oficial. El hecho de que haya tantísimos jugadores jóvenes a las órdenes de Flick provoca este alud de debuts que se esperan el sábado en una jornada que se prevé festiva, llena de sorpresas, pero en la que la obligación de ganar al Athletic es máxima para dormir líderes (el Madrid juega domingo).

Uno de los que espera con ansia que llegue ese momento de pisar el césped es Dani Olmo. Culé de cuna, el egarense 'emigró' a Croacia y estuvo siete años alejado del club de su vida entre tierras balcánicas y su paso por el RB Leipzig.

LA IDEA, DE INICIO

Con las bajas de Pedri y Frenkie de Jong, el de Terrassa apunta a titular en ese doble pivote junto a Marc Casadó. Flick ya lo ha probado en esa demarcación (lo hizo en Balaídos por la baja de última hora de Casadó) y, salvo sorpresa, repetirá ante el Athletic Club. Como mediapunta ubicaría a Fermín López.

Olmo se abraza con Cubarsí tras su gol frente a Turquía / EFE

Olmo viene en un buen momento de forma tras marcar con España ante Turquía y completar un gran partido. Curiosamente, en todos sus estrenos Dani consiguió generar goles, con gol en su debut en Montjuïc ante el Valladolid y asistencia en su debut en el Johan Cruyff contra el Valencia.

NÚMEROS TOP COMO LOCAL

Como local desde que está en el Barça acumula ocho goles y seis pases de gol en 22 partidos entre Montjuïc y el Johan Cruyff. El dato gana peso con los minutos jugados: 1.159' como local con el Barça, con un gol o asistencia cada 82 minutos.

El entrenamiento a puertas abiertas del pasado 7 de noviembre fue un momento muy especial para él y Olmo ahora espera con ansia jugar el primer partido oficial. Apenas tres días antes de viajar a Stamford Bridge ante el Chelsea en Champions quiere dar un golpe encima de la mesa ante la enorme competencia que hay en la sala de máquinas.