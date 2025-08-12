Olmo aprieta para el Mallorca

Tras el día de descanso, el Barça de Hansi Flick regresó al trabajo este martes pensando ya en el debut oficial de la temporada 2025/26 en Mallorca del próximo sábado (19:30). El equipo azulgrana llega con el espaldarazo de la goleada ante el Como en el Gamper y después de un mes de pretemporada con un balance muy positivo.

Robert Lewandowski y Dani Olmo fueron las grandes ausencias el otro día en el duelo ante el conjunto italiano (sí estuvieron de cuerpo presente para la 'première' en el Johan Cruyff ante el público culé). El polaco por una lesión en el bíceps femoral que, previsiblemente, le impedirá también estar disponible para el estreno liguero. En el caso de Olmo, una sobrecarga le impidió disfrutar de minutos en el Gamper.

OLMO, OK

Estábamos pendientes de ambos casos de cara a la sesión de este martes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, programada para las 9:45. Y el club ha informado que Olmo ha entrenado con normalidad junto al resto del grupo y que Lewandowski sigue al margen debido a esas molestias en el bíceps femoral.

Dani Olmo en el partido de pretemporada ante el Vissel Kobe. / Valentí Enrich / SPORT

Fermín fue titular y el MVP del Gamper con un doblete. Ante la ausencia de Olmo, Flick apostó por el onubense por delante de Gavi, que jugó los últimos 20 minutos. Podría tratarse de una pista bastante sólida pensando en el partido en las islas y llegando Olmo entre algodones. El curso pasado el egarense ya enlazó varios problemas físicos y el técnico germano seguirá cuidándolo y gestionando su participación en busca del máximo rendimeitno.

Por ahora, Lewy no entrena y su presencia en Mallorca, por ahora, está casi descartada.