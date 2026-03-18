Olmo, la alternativa "posible"

El debate del Barça de Flick gira, desde hace algunas semanas, alrededor de dos posiciones y cuatro nombres. Tanto es así que, ahora mismo, todo son especulaciones sobre quién será el mediapunta y quién el '9' titular ante el Newcastle. Olmo y Fermín se disputan la tercera altura del mediocampo, mientras que Ferran o Lewandowski harán de arietes ante los ingleses.

Ocurre que, en el caso del '9', el propio Flick ha abierto aún más el abanico de posibilidades. Hace unos días el alemán no le cerraba la puerta a Rashford para esa posición y hoy también se ha mostrado abierto al recurso de Olmo. Una solución que tampoco sería nueva y que ya ha probado ante Betis y Atlético.

En la previa del duelo ante el Newcastle, reconoció que “podría ser una opción. Nos lo hemos planteado”, aunque rápidamente se acordó de los dos favoritos. “Necesitamos a Ferran y Lewy al mejor nivel hasta final de temporada para lograr nuestros objetivos. Es crucial para nosotros”.

Olmo y Hansi Flick tienen buena sintonía / Valentí Enrich

Tanto el valenciano como el polaco han experimentado un descenso en su acierto de cara a puerta en las últimas semanas desde el inicio de 2026. Ferran acumula 16 goles y 1 asistencia en 38 partidos (2.130 minutos), mientras que Robert registra 14 tantos y 3 asistencias en 35 encuentros (1.839 minutos). Ferran no ve puerta desde el compromiso contra el Elche disputado el 31 de enero. Unos meses en los que Lewandowski sí ha visto portería, aunque lejos de sus números: solo dos goles del polaco.

Flick ya ha destacado en varias ocasiones que está contento con lo que está viendo en los entrenamientos de los dos. El alemán ya ha reconocido que a Ferran le falta confianza pero que hay que ayudarle. Ante el Sevilla Lewandowski fue titular y Ferran se quedó sin disputar un minuto.

El ex del Valencia fue titular en la ida disputada en Newcastle, aunque no terminó nunca de estar cómodo. El Barça necesita recuperar a alguno de los dos para no depender tanto de los goles de Raphinha y Lamine. Este miércoles apunta al mejor día posible para romper una mala racha que preocupa al barcelonismo.