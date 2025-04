Racheado Olmo: el '10' alcanza los 10

Dani Olmo ha afilado el colmillo cuando más lo necesitaba el equipo. Entre las lesiones y la fatiga, el Barça ha perdido estrella en las últimas semanas, déficit que viene compensando el egarense en los últimos partidos. El ex del Leipzig decidió ante el Mallorca con su segundo gol consecutivo, una diana clave que le permite además alcanzar los 10 en lo que va de curso, quinto en la plantilla por detrás de Lewandowski, Raphinha, Ferran y Lamine en la plantilla azulgrana.

Después de reaparecer ante el Dortmund, el '20' tuvo un papel protagonista en la remontada ante el Celta al marcar y ser objeto del penalti decisivo. Este martes, seguramente pensando en la final de Copa del Rey ante el Real Madrid, Hansi Flick le colocó en el once titular para que el mediapunta ganara rodaje. Y lo cierto es que la actuación de Dani fue notable.

Ubicado por detrás de Ferran, Olmo dominó como de costumbre la zona de tres cuartos, aparcándose a la espalda de los centrocampistas defensivos del rival para poder recibir en zona peligrosa. Muy participativo en la primera media hora, sobre todo en área rival, Dani rozó el gol en el minuto 26. Lamine vio la ruptura del '20' en profundidad y su remate de primeras lo envió a córner Leo Román con una intervención milagrosa. Más allá de eso, el catalán se asoció siempre con peligro cerca del área rival y puso varios envíos de calidad al corazón del área.

Fue nada más volver de vestuarios cuando Olmo dictó sentencia. En una jugada muy similar a la que supuso su primer gol oficial con el Barça, en la jornada 2 en campo del Rayo, el ex del Leipzig se colocó de forma inteligente en el área para esperar el centro raso de Eric. Una vez controlado el cuero, Dani tiró de mirilla para abrir ángulo al palo largo, donde no pudo llegar el meta del Mallorca. En aquel momento todavía no lo sabía pero el gol del mediapunta acabaría significando el triunfo para el elenco de Hansi Flick.

'Pulso' con Fermín de cara a la final de Copa

Pasa la hora de juego, el técnico azulgrana sustituyó a Olmo y dio entrada a Fermín, con quien compite por una plaza en la final de Copa del próximo sábado contra el Real Madrid. Habrá que ver si Flick apuesta por los mayores galones del egarense ya de inicio o si, de lo contrario, se guarda la carta de Dani como principal revulsivo en ataque.

El gol de Olmo contra el Mallorca le permite alcanzar los dobles dígitos, algo que ya han hecho otros cuatro jugadores de la plantilla en lo que va de curso. Lewandowski acumula 40 dianas, Raphinha suma 30, Ferrran ha frmado 17 y Lamine lleva 14.