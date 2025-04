Olmo acerca el primer título antes de la final de Copa

El primer paso del plan de Hansi Flick para esta semana clave empezó a las mil maravillas. El Barça debía ganar al Mallorca en Montjuïc para poner presión al Madrid en la Liga y llegar con la moral alta para la final de Copa, y cumplieron. Los culés superaron a los bermellones 1-0 y además, pudieron dar descanso a varios jugadores importantes para llegar de la mejor manera a La Cartuja.

El técnico alemán le dio un respiro a Kounde, Raphinha y Gerard Martín, tres jugadores que apuntan a titulares ante el Real Madrid. Pero la gran sorpresa del once fue la titularidad de Ansu Fati y la conversión de Eric al lateral diestro.

Leo Román y la puntería fastidian al Barça

Los de Flick salieron con una idea clara, poner el partido de cara muy pronto. Y por juego lo pudieron hacer en diversas ocasiones, pero Leo Román se hizo enorme para evitar que los culés marcasen en el primer tiempo. Hasta en seis ocasiones tuvo que aparecer el portero de Ibiza durante los primeros 45 minutos.

Pero el Barça estaba fresco: Lamine, como siempre, desesperando a Mojica, Olmo apareciendo entre líneas y Pedri comandando el centro del campo. Pero el nombre que más resonaba en la grada era el de Ansu Fati. Al canterano se lo vio muy activo, buscando de lado a lado la pelota, algo que ilusionó otra vez a los culés con volver a ver la mejor versión del ‘10’. Pudo redondear su noche con un gol, pero sus disparos no encontraron la red.

En la primera parte, inexplicablemente, no hubo goles. El Barça llegó una y otra vez a la portería bermellona, superando con facilidad la defensa de 5 de Arrasate. Pero no había manera, la pelota no quiso entrar. 24 remates azulgranas contra cero del Mallorca, las estadísticas lo explicaban todo.

Pero los mallorquinistas no se rendían. Mateu Morey, canterano del Barça, marcó un minuto antes del descanso. Pero su tanto fue anulado por fuera de juego. El Mallorca no chutaba, pero avisaba que no perdonaría.

Olmo, por fin, abre la lata

En la reanudación los azulgranas mejoraron la puntería. No habían pasado ni dos minutos cuando Dani Olmo consiguió su revancha ante Leo Román y tras recibir un gran pase de Eric García dentro del área. El egarense controló como solo el sabe y la colocó ajustada al palo para abrir el marcador en el vigesimoquinto tiro culé.

Los visitantes, lejos de rendirse, siguieron jugando a su juego. Compactos atrás y buscando algún pelotazo largo para que Larin sacase ventaja. En una de esas, Raillo estuvo a punto de igualar la contienda tras un gran centro de Sergi Darder.

Media Liga para celebrar Sant Jordi

Tras el gol, Flick decidió agitar el banquillo para buscar la sentencia, dando entrada a Raphinha y Fermín, por un ovacionado Ansu Fati y el goleador Olmo.

El Mallorca despertó y empezó a llegar con más peligro a la portería de Szczesny. Los mallorquinistas aprovecharon la profundidad de sus dos carrileros para poner en aprietos a los dos laterales de circunstancias de Flick. En uno de esos centros, Larin cabeceó cerca del larguero culé y asustó a Montjuïc.

Justo cuando los visitantes estaban más abiertos llegó la ocasión más clara para cerrar el partido. Lamine recibió totalmente solo delante de Román, con espacio para pensar. El de Rocafonda amagó, pero el portero suplente del Mallorca no picó y evitó la sentencia culé con mucho mérito.

No fue el partido más eficaz del Barça, al que le costó un mundo marcar, pero los tres puntos se quedaron en casa y acercan cada vez el título de Liga. Un buen regalo previo a Sant Jordi y para preparar la final de Copa ante el Real Madrid.