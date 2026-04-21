Quién es Olivia Rodrigo (23 años), la estrella estadounidense detrás del logo del Barça para El Clásico

Es una de las noticias del día. Como ya es habitual, desde el acuerdo de Spotify con el FC Barcelona, cada clásico genera ruido mediático por saber cuál será el artista escogido. Para el 10 de mayo, el conjunto azulgrana vestirá el logo de la cantante estadounidense Olivia Rodrigo, de 23 años, una de las artistas más populares del momento en su país, pero aquí es una gran desconocida para muchos.

Olivia Rodrigo empezó a destacar a finales del 2010 gracias a sus papeles principales en los programas de televisión 'Bizaardvark' y, posteriormente, en 'High Schoool Musical: el musical: la serie', donde demostró su talento. A pesar de tener un perfil más de televisión, la californiana acabó destacando más por su faceta musical, algo que llamó la atenció de todos.

En 2021, dio el salto a la fama por la canción 'Drivers License', una balada pop que habla sobre la angustia adolescente después de una ruptura amorosa. El 'single' alcanzó más de 2.757 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en la canción número uno de la era del streaming. Actualmente, en YouTube, la canción cuenta con más de 619 millones de visualizaciones.

La cantante no se conformó con el éxito cosechado y publicó dos temas más: 'Deja Vu' y 'Good 4'. Ambos temas volvieron a posicionarse entre las canciones más escuchadas del momento.

Olivia Rodrigo, en 'Drivers License' / YOUTUBE

La artista estadounidense supo adaptarse perfectamente a los gustos de la Generación Z, apostando por composiciones profundas centradas en el amor.

Posteriormente, Olivia Rodrigo lanzó su primer álbum de estudio en solitario, 'Sour', que consiguió un amplio reconocimiento, tanto que acabó ganando tres Premios Grammy.

Así será la camiseta de el clásico Barça - Madrid con Olivia Rodrigo / SPORT

Actualmente, la californiana se encuentra en uno de los momentos más importantes de su carrera, ya que está a punto de lanzar su tercer álbum de estudio, 'You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love', que está previsto para el 12 de junio.

Noticias relacionadas

Aunque, ya ha salido uno de los temas: el sencillo 'Drop Dead', una canción que está en boca de todos. Además, porque lo interpretó por sorpresa en el festival de Coachella, uno de los festivales de música más populares del mundo que se lleva celebrando desde 1999 en el Valle de Coachella del desierto de California, Estados Unidos.