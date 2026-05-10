Olivia no se quiso quedar sin su foto con Lamine: el simpático saludo entre ambos

El Barça ha recibido con los brazos abiertos a Olivia Rodrigo, una de las artistas más populares del momento en su país, pero aquí es una gran desconocida para muchos. Para muchos fans, la noticia del año. La cantante estadounidense tiene más de 56 millones de oyentes mensuales y se encuentra consistentemente entre las artistas más escuchadas a nivel mundial, con más de 53 millones de seguidores en Spotify.

La marca musical eligió a Olivia para que fuese la elegida para el Clásico. Una colaboración con el FC Barcelona en uno de los días con más visibilidad de la temporada.

Olivia Rodrigo empezó a destacar a finales del 2010 gracias a sus papeles principales en los programas de televisión 'Bizaardvark' y, posteriormente, en 'High Schoool Musical: el musical: la serie', donde demostró su talento. A pesar de tener un perfil más de televisión, la californiana acabó destacando más por su faceta musical, algo que llamó la atenció de todos.

En 2021, dio el salto a la fama por la canción 'Drivers License', una balada pop que habla sobre la angustia adolescente después de una ruptura amorosa. El 'single' alcanzó más de 2.757 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en la canción número uno de la era del streaming. Actualmente, en YouTube, la canción cuenta con más de 619 millones de visualizaciones.

Una colaboración aprobada con éxito

Este domingo, estuvo presente en las graderías del Spotify Camp Nou. El Barça la recibió en el entrenamiento, conoció a los jugadores y el club tintó la camiseta con su logo 'OR' en la camiseta y en el autobús. También envió un mensaje de suerte a la plantilla, para integrarse y enviar suerte a los jugadores.

Una colaboración que ha gustado mucho a la plantilla del Barça. Consideran que el logotip es precioso y que cuadra a la perfección para este día. Jugadores como Koundé la esuchan normalmente y alucinaron cuando supieron la noticia.

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Horas previas al inicio del partido entre Barça y Madrid, Olivia bajó al césped y saludó a algunos jugadores. También a Lamine, que se vieron mútuamente y se dieron dos besos, con un Lamine vestido de calle y con mucho. Mucha alegría y simpatía antes del partido.