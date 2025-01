Oleguer Presas y las presiones recibidas para jugar con España: "Es una aberración"

Oleguer Presas debutó con el primer equipo del FC Barcelona en 2002, después de destacar en las categorías inferiores del club. Aunque nunca fue una de las figuras más mediáticas, su papel como defensa central y lateral derecho fue clave en varias temporadas. Su capacidad táctica, su entrega en el campo y su adaptabilidad le permitieron ganarse un lugar en el equipo dirigido por Frank Rijkaard, hasta recibir la llamada de la selección en 2006 por parte del seleccionador Luis Aragonés.

En una entrevista concedida al programa "La Sotana", el ex del Barça, que políticamente siempre se había posicionado a favor de la independencia de Catalunya, desveló las presiones que recibió para acudir al combinado nacional. Presas confesó que terminó cediendo a asistir a una concentración de la selección española en el año 2006 debido a la insistencia que enfrentó por parte de la federación. Las consecuencias de negarse podían haber sido severas, incluyendo una sanción económica considerable o incluso la suspensión de su licencia federativa. “Es una aberración que te impongan una sanción por no ir con la selección. Fui a esa concentración porque me obligaron. Tenían claro que yo no quería estar allí”, explicó el exfutbolista.

Más allá de este episodio, Oleguer también compartió anécdotas curiosas de su paso por el primer equipo del FC Barcelona, donde jugó entre 2002 y 2008. Una de las historias que más llamó la atención fue su recuerdo de la noche en la que celebraron la conquista de la Liga de Campeones en 2006. Aquella noche, Oleguer salió de fiesta junto a Ronaldinho y otros compañeros, mostrando que también sabía disfrutar de los momentos de alegría y camaradería en un vestuario lleno de estrellas.

Sin embargo, lo que más destacó en la charla fue la vida sencilla que llevó durante su etapa como futbolista profesional. Lejos de los lujos y excesos que a menudo se asocian a esta profesión, Oleguer optó por mantener una rutina modesta. “Compartía piso con unos amigos mientras jugaba en el Barça. No por necesidad, sino porque estaba muy bien así”, relató el exdefensor.

El legado de Oleguer en el FC Barcelona

Durante su estancia en el Barça, Oleguer formó parte de una época dorada del club, contribuyendo a la consecución de numerosos títulos. Entre ellos destacan dos Ligas (2004-2005 y 2005-2006), una Liga de Campeones (2005-2006) y dos Supercopas de España. Aunque no era un habitual en las portadas, su trabajo en la sombra fue muy valorado por sus entrenadores y compañeros.

Uno de los aspectos que siempre caracterizó a Oleguer fue su fuerte compromiso con sus convicciones. A menudo hablaba públicamente sobre temas sociales y políticos, lo que le valió tanto admiradores como detractores. Esta faceta lo convirtió en un personaje singular dentro del mundo del fútbol, donde no es común encontrar voces críticas y reflexivas.

Una carrera marcada por la coherencia

Tras dejar el FC Barcelona en 2008, Oleguer fichó por el Ajax de Ámsterdam, donde jugó durante dos temporadas antes de retirarse del fútbol profesional. Desde entonces, ha mantenido un perfil bajo, centrándose en su vida personal y en proyectos alejados del mundo deportivo. Su historia sigue siendo un ejemplo de cómo es posible mantener la coherencia con los propios principios incluso en un entorno tan exigente como el fútbol de élite.

El paso de Oleguer Presas por el FC Barcelona es recordado con cariño por los aficionados culés, quienes valoran no solo su contribución deportiva, sino también su autenticidad y su compromiso con los valores que siempre defendió.