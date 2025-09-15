¡Ojo, Barça!: Los 'monstruos' despiadados del Newcastle

Tras la marcha de Alexander Isak, en Newcastle se aferran a sus dos futbolistas insignia. En medio de una revolución provocada por el sueco y una lluvia de millones, hay dos estandartes (ya veteranos) del centro del campo que son los grandes culpables de que las 'Urracas' estén a pocos días de su estreno en la Champions League ante el FC Barcelona de Hansi Flick (jueves, 21:00 horas). Sin ellos, Eddie Howe no podría haber firmado su segunda clasificación a la Liga de Campeones en las últimas tres temporadas (2022-2023 y 2024-2025).

UNA MEDULAR DE 175 MILLONES

Bruno Guimaraes y Sandro Tonali. Sandro Tonali y Bruno Guimaraes. El de Rio de Janeiro, ídolo de la afición, cumple su quinta temporada en Inglaterra tras su llegada procedente del Lyon en enero de 2022. El de Lombardía, tan polémico por su escándalo con las apuestas como terrorífico por su nivel futbolístico, cumple su tercer año en Newcastle siendo el dueño indiscutible de la medular. Y un tercero que pasa por debajo del radar pero que merece el mismo reconocimiento: Joelinton. Dos brasileños y un italiano que conforman la columna vertebral de este equipazo de Champions, que tiene en su centro del campo la zona más sólida y diferencial del esquema frente a sus rivales.

Bruno Guimaraes y Sandro Tonali / EFE

Con Jacob Ramsey fuera de juego por lesión, no habrá quien mueva a este trío, siendo Tonali el centrocampista más retrasado de los tres, con más pausa y control. Así lo definió Eddie Howe recientemente: "No es necesariamente una cualidad que se note de inmediato, pero la cantidad de veces que lee el juego y dónde va a caer la pelota y llega primero, te das cuenta de que es una habilidad enorme. Con su capacidad atlética y su velocidad, defensivamente es una de las razones por las que ha sido tan fuerte".

Por su parte, Bruno es el 'rebelde' con mayor calidad y valentía en ataque. Joelinton es un trabajador nato, un futbolista todoterreno y una pieza que cualquier entrenador querría tener en su equipo. Y ninguno de los tres negocia sus esfuerzos en defensa, conformando un centro del campo que encaja a la perfección y es de los mejores de Europa. Para ponerles en contexto, Tonali (60 M), Bruno (80M) y Joelinton (35M) de valor de mercado, según 'Transfermarkt': conforman una suma total de 175 millones.

No serán los nombres más mediáticos, pero este centro del campo asusta a cualquiera. Y por si fuera poco, a estos tres hay que sumarle el fichaje estrella de Nick Woltemade, mediapunta alemán de 23 años por el que el Newcastle pagó 85 millones de euros este verano. En el último partido ante el Wolverhampton (el de su debut), ya dejó su sello con el gol de la victoria. En cualquier caso, los hombres de Hansi Flick deberán estar muy atentos para no dejar respirar a los 'cracks' de las 'Urracas' en un estadio lleno hasta la bandera con 52.000 espectadores que será una olla a presión.