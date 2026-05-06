Ofrecen a Wesley Fofana al Barça como alternativa en la defensa

El Barça se está moviendo en el mercado con múltiples nombres encima de la mesa. La dirección deportiva tiene prioridades claras, pero también está escuchando ofrecimientos interesantes y preguntando sobre posibles operaciones. Una de ellas es la del internacional francés Wesley Fofana, que saldrá del Chelsea con toda seguridad este mismo verano. El central ha sido propuesto al club blaugrana en las últimas semanas y se ha hablado de condiciones con su entorno para estudiar el caso. Tiene mucha experiencia internacional y puede jugar tanto de central como de lateral derecho.

Según informa 'Sky Sports', los agentes de Fofana han hablado ya varias veces con Deco sobre esta posibilidad y han informado de que el Chelsea está abierto a desprenderse del futbolista en un verano en el que podría haber desbandada en el conjunto londinense tras no haberse clasificado a la Champions. Fofana es uno de los futbolistas que está en el mercado y su entorno llamó a la puerta del Barça para ofrecerle.

El Chelsea preferiría vender al jugador por una cifra cercana a los 30 millones de euros, pero en el Barça solo interesaría esta operación siempre que el jugador pudiese salir cedido con opción de compra. No es prioridad, pero sí han buscado la información por si pudiese ser una alternativa en la posición de central en este mercado y a unas condiciones económicas muy ventajosas. Es un futbolista con un rendimiento regular y rápido, perfil que se está valorando en el club blaugrana.

Fofana tiene 25 años y ha disputado más de 30 partidos este curso con el Chelsea en una temporada muy complicada para el equipo inglés. Su tasación es de 30 millones de euros, aunque es probable que el Chelsea, finalmente, lo tenga que sacar como cedido. Varios clubs italianos se han interesado en él.