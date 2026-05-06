Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resumen Arsenal - AtléticoArsenal - AtléticoFinal ChampionsÚltima final Champions ArsenalCarné de conducirBOEFinal Four EuroligaPenalti GriezmannMateu LahozQuinta plaza ChampionsSuperordenador OPTASimeoneMapi LeónMbappéClasificación La VueltaVuelta a España femenina Etapa 4Real Madrid femeninoLesión AlcarazRafa Jódar RomaHorarios MotoGPRefugio ViniciusDescenso LaLigaEspaña Europeo sub-17Barcelona Final Champions FemeninaSorteo Masters 1000 RomaUFCGiro ItaliaDGTMikel ArtetaAlexia PutellasPS Store
instagramlinkedin

FC BARCELONA

Ofrecen a Wesley Fofana al Barça como alternativa en la defensa

El internacional francés, que puede jugar como central y lateral, va a salir del equipo londinense

Wesley Fofana, jugador del Chelsea

Wesley Fofana, jugador del Chelsea / CHELSEA

L. Miguelsanz

L. Miguelsanz

El Barça se está moviendo en el mercado con múltiples nombres encima de la mesa. La dirección deportiva tiene prioridades claras, pero también está escuchando ofrecimientos interesantes y preguntando sobre posibles operaciones. Una de ellas es la del internacional francés Wesley Fofana, que saldrá del Chelsea con toda seguridad este mismo verano. El central ha sido propuesto al club blaugrana en las últimas semanas y se ha hablado de condiciones con su entorno para estudiar el caso. Tiene mucha experiencia internacional y puede jugar tanto de central como de lateral derecho.

Según informa 'Sky Sports', los agentes de Fofana han hablado ya varias veces con Deco sobre esta posibilidad y han informado de que el Chelsea está abierto a desprenderse del futbolista en un verano en el que podría haber desbandada en el conjunto londinense tras no haberse clasificado a la Champions. Fofana es uno de los futbolistas que está en el mercado y su entorno llamó a la puerta del Barça para ofrecerle.

El Chelsea preferiría vender al jugador por una cifra cercana a los 30 millones de euros, pero en el Barça solo interesaría esta operación siempre que el jugador pudiese salir cedido con opción de compra. No es prioridad, pero sí han buscado la información por si pudiese ser una alternativa en la posición de central en este mercado y a unas condiciones económicas muy ventajosas. Es un futbolista con un rendimiento regular y rápido, perfil que se está valorando en el club blaugrana.

Noticias relacionadas y más

Fofana tiene 25 años y ha disputado más de 30 partidos este curso con el Chelsea en una temporada muy complicada para el equipo inglés. Su tasación es de 30 millones de euros, aunque es probable que el Chelsea, finalmente, lo tenga que sacar como cedido. Varios clubs italianos se han interesado en él.

TEMAS