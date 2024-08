Ofrecen a Federico Chiesa al Barça

Federico Chiesa no seguirá en la Juventus en una decisión deportiva que ha causado muchísimo impacto en el fútbol italiano. El nuevo técnico del equipo turinés, Thiago Motta, le ha descartado y la Juve lo ha puesto en el mercado para ahorrarse su salario en una operación que está llamando la atención a varios equipos europeos por la calidad del jugador. Chiesa ha sido ofrecido al Barça en los últimos días aunque es un jugador que ya estuvo encima de la mesa del Barça el pasado verano aunque no se fue a por él. La Juve desea traspasarle porque le queda solo un año de contrato y no va a renovarle por lo que puede tratarse de una de las oportunidades del mercado.

El Barça está centrado absolutamente en la llegada de Nico Williams, aunque el desenlace de las negociaciones no está nada claro. En el club blaugrana lo consideran un fichaje estratégico y aseguran que siguen en la puja porque el jugador no ha comunicado aún su decisión pero Nico podría optar por quedarse en el Athletic un año. El Barça ya se ha puesto manos a la obra para acelerar la llegada de Dani Olmo y no se descarta que si no viene Nico se abra la puerta a la llegada de un extremo zurdo. Y Chiesa podría ser una opción aunque el área deportiva busca más el perfil de un futbolista eléctrico y con un muy buen uno contra uno.

Chiesa es una de las grandes estrellas del fútbol italiano y su rendimiento siempre ha sido óptimo. La pasada temporada logró 10 goles en 34 partidos y se ha recuperado bien de su lesión de rodilla. De hecho, era uno de los grandes iconos de la Juventus, pero en los últimos tiempos el jugador se ha ido distanciando del club y la crisis ha estallado colocándole en la lista de transferibles a pesar de que tiene 26 años. La Juve no va a optar a su renovación y prefiere encontrarle acomodo aunque sea a un precio por debajo del mercado.

El entorno de Chiesa ya habló con el Barça hace meses. Hay buena relación ya que también representan a Marcos Alonso y el futbolista estaría más que dispuesto a venir, pero Chiesa tiene ya varias ofertas encima de la mesa. En Italia varios clubs se han movido por él -Nápoles, Inter y Lazio le quieren- y el Manchester United está estudiando la operación. El principal problema es el salario del futbolista y el precio que podría poner la Juve aunque no superará los 20 millones.