Ofrecen a Benjamin Pavard al Barça

El Barça tiene la plantilla prácticamente cerrada a expensas de alguna salida de última hora que parece improbable que suceda. En el club blaugrana, pese a todo, no se descarta nada y se siguen recibiendo ofrecimientos de jugadores que encajarían en lo que se está buscando si hubiese opciones de firmar. Uno de estos ofrecimientos es el de Benjamin Pavard, futbolista que ya estuvo en el pasado en la órbita del equipo blaugrana y a quien conoce muy bien Hansi Flick ya que le tuvo a sus órdenes en el Bayern. Va a salir del Inter en estos últimos días de mercado y su prioridad es seguir en Europa al máximo nivel.

El internacional francés entra en el perfil de central polivalente -puede jugar de central o lateral- y tiene mucha experiencia internacional. En el Inter desean ahorrarse su salario, pero pagaron algo más de 30 millones de euros por él hace dos veranos. En los últimos días se le ha relacionado con el Neom, de Arabia Saudí, pero el futbolista habría declinado la propuesta multimillonaria a expensas de encontrar un gran equipo en Europa que le permita jugar la Champions.

Pavard está en manos del agente Pini Zahavi, que representa a Robert Lewandowski y al propio Hansi Flick y que estuvo reunido a finales de la semana pasada en Barcelona con el presidente del Barça, Joan Laporta, a quien le une una gran relación personal. El nombre está encima de la mesa, pero el Barça no ha dado ningún paso hacia adelante ya que la prioridad es inscribir a Szczesny, Gerard Martín, Marc Bernal y Bardhji en estos últimos días de mercado. Y no habrá para casi más, aunque se llegue a la regla del 1:1, algo que se espera para antes del cierre del mercado. La situación es complicada y la dirección deportiva, por ahora, descarta movimientos.

Lo que sí ha puesto encima de la mesa Deco es la opción de firmar a un central joven y con dorsal de filial, cuya inscripción sea viable y que pueda entrar en dinámica de primer equipo. El perfil que se busca es más zurdo que diestro tras la salida de Íñigo Martínez hacia Arabia Saudí. Hay opciones encima de la mesa, pero también son complicadas de cuadrar a causa del límite salarial.

Por lo visto hasta el momento, todo indica que Eric Garcia va a jugar mucho de lateral diestro en una posición en la que también está Koundé. Con la plantilla actual solo quedarían como centrales Araujo, Cubarsí y Christensen, por lo que se podría ir algo justo en esta posición con todos los partidos que quedan por delante y con el historial de lesiones que tienen alguno de ellos. Es evidente que el equipo tiene soluciones de emergencia, pero Flick no vería con malos ojos la llegada de un nuevo jugador que apuntalase esa zona. Íñigo Martínez aportaba veteranía y calma y ahora el perfil de todos los centrales es más joven aunque con suficiente experiencia ya en el primer equipo. Habrá que ver lo que depara los últimos días de mercado.