Oficial: Áron Yaakobishvili se marcha cedido al Almería

El FC Barcelona ha hecho oficial la cesión de Áron Yaakobishvili al Almería, de LaLiga Hypermotion. El guardameta húngaro abandona temporalmente la disciplina blaugrana para afrontar un nuevo reto en Segunda División y seguir acumulando minutos en el fútbol profesional. La operación incluye una opción de compra en 2027 por el 50% de los derechos del futbolista, por lo que el Barça mantiene el control sobre la otra mitad de sus derechos y conserva una posición de fuerza sobre su futuro.

Por su parte, Yaakobishvili regresa a la categoría de plata, en la que disputó 21 partidos el curso pasado con el Andorra, todos ellos en la primera vuelta de la competición. El portero nacido en Budapest buscará sumar minutos de calidad. Para ello, competirá con el veterano Andrés Fernández, de 40 años, por la titularidad.

En el Almería, el internacional absoluto con la selección húngara, con la que debutó en junio, coincidirá con el centrocampista Quim Junyent y el entrenador Xavier García Pimienta, también formados en La Masia. El club indálico, tras dos años rozando el ascenso a Primera División, en los que cayó en el playoff en ambas ocasiones, mantiene el objetivo intacto de subir de categoría y regresar a la élite tres temporadas después.

Yaakobishvili, que estaba destinado a ser el tercer portero azulgrana este año, había participado en la pretemporada con el primer equipo, en el que dejó buenas intervenciones, especialmente en la tanda de penaltis contra el Birmingham City en Inglaterra. Una faceta que domina, como también demostró hace un par de años en la Copa del Rey Juvenil, en la que paró varios lanzamientos desde el punto fatídico y, además, se animó a lanzar uno a 'lo Panenka'.

Con su salida del FC Barcelona, Iker Rodríguez y Eder Aller pugnarán por ser el tercer guardameta del primer equipo. El de Sabadell, de 18 años, apunta a ser el escogido, después de estar durante cuatro semanas a las órdenes de Hansi Flick. Joan Garcia, ya inscrito en LaLiga con el dorsal 1, mantendrá su condición de indiscutible, mientras que Szczesny será el segundo portero.