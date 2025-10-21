Oficial: La vuelta al Camp Nou tendrá que esperar, al menos, a finales de noviembre

Los aficionados del FC Barcelona esperan con ansias la vuelta al Spotify Camp Nou, pero en el club son conscientes de que, a pesar de tener la Licencia de Obra de Primera Ocupación de la fase 1A, no vale la pena volver con solo 26.000 espectadores de capacidad. Por eso, los azulgranas se propusieron esperar a tener completada la fase 1B, que ya permitiría abrir el Lateral, además de Tribuna y el Gol Sud.

Aunque parecía un secreto a voces, el club acaba de anunciar la venta de entradas para el siguiente partido en casa ante el Elche el próximo 2 de noviembre. A sorpresa de casi nadie, el encuentro se jugará en el Estadi Olímpic de Montjuïc. La vuelta al Camp Nou deberá esperar al menos hasta el siguiente duelo en casa.

Ante el Athletic, ¿el día clave?

La siguiente oportunidad para poder estrenar el nuevo estadio será en la jornada 13 de Liga contra el Athletic Club. Ese encuentro ya tiene fecha y hora, será el 22 de noviembre a las 16.15 h y seguimos sin saber dónde se jugará, pero a falta de un mes, todo puede ocurrir.

En el Barça son pacientes y esperan volver al poder recibir la licencia de ocupación de la fase 1B para poder estrenar el nuevo estadio con ya 45.501 espectadores, una cifra similar a lo que entra en Montjuïc. Mientras no se dé esa licencia, los blaugranes jugarán en la montaña mágica sin problemas.

Aspecto del estado del Spotify Camp Nou / EFE

El encuentro ante el Elche se jugará en Montjuïc, esto ya está confirmado; ahora solo queda esperar para saber si los culés volverán por fin a casa ante el Athletic Club a finales del mes de noviembre. Un encuentro en el que Nico Williams se enfrentará al que pudo haberse convertido en su equipo este verano. El delantero del Athletic Club se ofreció al Barça, otra vez, pero la operación no obtuvo luz verde y los catalanes se acabaron decantando por Marcus Rashford en calidad de cedido para reforzar el ataque.

Si no es ese encuentro, la siguiente hoja a marcar en el calendario será ante el Alavés el fin de semana del 29 y 30 de noviembre. Los culés ya tienen la primera licencia y desde el club apuntaron que el lateral ya está terminado, así que esperan poder recibir la licencia de primera ocupación tras completar los trámites pertinentes y que se hagan todas las revisiones necesarias durante el mes de noviembre para poder llegar a alguno de los dos últimos enfrentamientos programados para finales de noviembre.