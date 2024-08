Oficial: Vitor Roque, cedido al Betis

Ya es oficial. El FC Barcelona ha anunciado que Vitor Roque jugará cedido en el Real Betis esta temporada. El club bético se hará cargo de toda su ficha y el acuerdo incluye la posibilidad de que siga cedido hasta junio 2026. Además, el Betis se reserva un derecho de compra.

El jugador quedó muy satisfecho de la visita recibida por parte de la delegación bética a Barcelona, con el ex futbolista Joaquín Sánchez a la cabeza, y realmente notó que el club andaluz tenía un gran deseo de que fuera su '9'.

Así, el Barça no ha tenido otro remedio que aceptar esta propuesta y renunciar a los cerca de 30 millones que el Sporting de Lisboa parecía dispuesto a pagar por el brasileño. Vitor Roque quería seguir en LaLiga y priorizó la opción del Betis.

Al tratarse de una cesión de un jugador que no estaba inscrito, su marcha no computa en la masa salarial y no ayuda a rebajar el límite del 'fair play' financiero. El Betis solo asumirá una gran parte de la ficha del futbolista.

Como contamos en SPORT, Vitor Roque es petición expresa de Pelligrini y la idea es que tenga un papel protagonista como '9'. Con esto, se espera que el brasileño encuentre la regularidad en Primera para crecer y que el Barça no pierda el control sobre él.

Termina así la aventura de Vitor Roque en el Barça. Un mal trago para el futbolista, que llegó con la máxima ilusión al club, y anunciado como un fichaje estrella, y se marcha sin apenas haberle visto. Sin la confianza de Xavi y Flick, que no lo vieron preparado para el Barça.

Fichado para que Lewandowski tuviera competencia, y como una de las grandes apariciones del fútbol brasileño, espera encontrar en el Betis un equipo para poder demostrar que está listo para la élite. El brasileño participó con el Barça en un total de 16 partidos (14 de Liga y dos de Copa) anotando dos goles.