Oficial: Víctor Barberá, cinco meses de baja

Víctor Barberá no volverá a jugar con el Barça Atlètic hasta bien entrado 2025. El delantero barcelonés fue intervenido este martes satisfactoriamente de una rotura en el recto anterior de la pierna derecha y en el comunicado emitido por el FC Barcelona se especifica que estará cinco meses de baja. Una ausencia importante para el filial azulgrana, y més teniendo en cuenta que también se está recuperando de una importante lesión el otro '9' del equipo, Òscar Gistau, intervenido a principios de mes del menisco y que regresará en principio el próximo febrero, unas 3-4 semanas antes que Barberá.

Víctor Barberà, toda una demostración de talento ante el Reus / FC BARCELONA

Solución Ureña

En esta situación, Juliano Belletti ha tenido que improvisar y el pasado fin de semana le salió bien la apuesta por Óscar Ureña como delantero centro, a pesar de que el flamante internacional por la República Dominicana nunca había jugado de '9'. El extremo marcó dos goles y salvó un punto ante el Poblense (2-2), en un partido que se le complicó muchísimo a los azulgranas, que tuvieron que jugar 80 minutos con uno menos por la expulsión de Joan Anaya.

Barberá no está teniendo ninguna suerte desde el regreso la pasada temporada al Barça Atlètic tras salir del filial barcelonista para jugar en el Brujas. La temporada pasada, acumuló hasta tres lesiones musculares, lo que le llevaron a jugar tan solo diez partidos con el filial. Solo pudo marcar dos goles y éste fue uno de los hándicaps que se encontró un equipo que, finalmente, no logró salvar la categoría.

A por la recuperación

Esta temporada había empezado mucho mejor para el delantero barcelonés. Seis goles en siete partidos para volver a ser el de antes. Especialmente brillante fue su conexión con Sama Nomoko en el partido disputado contra el Reus FC Reddis. Barberá firmó un espectacular hat-trick.

La lesión vuelve a ser una piedra en el camino para Víctor Barberá, quien tras la operación se dispone a afrontar un largo proceso de recuperación. Ya ha demostrado en anteriores ocasiones su capacidad para volver más fuerte. El Barça Atlètic necesita sus goles y estos llegarán, si todo va según lo previsto, en el tramo final de la temporada.