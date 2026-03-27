Oficial: La UEFA confirma los horarios de las semifinales de la Champions League

La UEFA ha publicado este viernes los horarios de las semifinales de la presente edición de la Champions League. Aunque aún deben disputarse los cuartos de final, fase en la que el FC Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid y el Real Madrid se verá las caras con el Bayern Múnich, el máximo organismo del fútbol europeo ha detallado cuándo se disputarán los cruces previos a la gran final del 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest (18.00 horas).

Si el Barça logra eliminar al conjunto colchonero, su bestia negra en Europa, luchará contra el Arsenal o el Sporting de Portugal en busca de un billete para la final. La ida se disputará en el Spotify Camp Nou o el Riyadh Air Metropolitano el miércoles 29 de abril a las 21 horas, mientras que la vuelta tendrá lugar en el Emirates Stadium o el Estádio José Alvalade de Lisboa menos de una semana después, el martes 5 de mayo a la misma hora.

El Real Madrid, por su parte, se cruzaría con PSG o Liverpool en caso de que tumbara al Bayern. En su caso, en cambio, tendría el factor campo a favor, pues se lo 'robaría' al cuadro alemán, segundo en la 'fase liga'. La ida de estas semifinales se jugará el martes 28 de abril (21.00 horas) en el Parque de los Príncipes o Anfield y la vuelta el miércoles 6 de mayo a la misma hora en el Santiago Bernabéu o el Allianz Arena. Eliminatoria 'larga'.

Hansi Flick ya ha dejado muy claro, en cualquier caso, que es un entrenador al que le gusta ir paso a paso. "Step by step", ha declarado en varias ruedas de prensa. Después del parón de selecciones de finales de marzo, el Barça volverá a la competición con el objetivo de vengarse del Atlético tanto en Liga como en Champions para continuar soñando con el doblete. En caso de superar a los rojiblancos, los culés ya saben cuándo disputarán las semifinales.

El primer partido del conjunto catalán tras la ventana internacional será en el Metropolitano, correspondiente a la jornada 30 de LaLiga, el sábado 4 de abril (21.00 horas). Tres días después, el miércoles 8 (21h), los de Simeone visitarán el Spotify Camp Nou en la ida de los cuartos de la Champions, eliminatoria que se resolverá el martes 14 en territorio colchonero (nuevamente a las 21h). Antes de este trascendental partido, el Barça recibirá al RCD Espanyol en su estadio (sábado 11 de abril a las 18.30 horas).