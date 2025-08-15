Trincao deja 11 millones al Barça para ayudar en las inscripciones

El FC Barcelona sigue buscando maneras para poder entrar en la norma 1-1 para inscribir a los nuevos fichajes. Para ello, los culés han llegado a un acuerdo con el Sporting de Lisboa para vender el 50% de los derechos de Francisco Trincao.

El extremo portugués era una de las grandes esperanzas del Barça para hacer dinero. El Sporting lo fichó en 2023 por siete millones tras estar un año cedido en el conjunto luso. Los azulgranas lo vendieron a un precio muy bajo pero se guardaron un 50% de los derechos federativos de Trincao, esperando que algún día su valor se multiplicara.

Parecía que este verano el jugador iba a salir del club portugués, ya que tenía ofertas de más de 30 kilos. Pero finalmente, su futuro seguirá ligado al Sporting que está muy cerca de llegar a un acuerdo para una renovación. El Barça, viendo que se le escapaba ese gran pellizco decidió negociar con ellos una venta de su porcentaje.

Finalmente, como ha comunicado el propio equipo verdiblanco, se ha llegado a un acuerdo para traspasar ese 50% a cambio de 11 millones de euros. Así, los lusos se quedarán con la totalidad de los derechos del jugador y si proceden a venderlo en un futuro se quedarían la integridad del pago.

El comunicado del Sporting de Portugal sobre Trincao / Sporting de Portugal

Estos 11 kilos podrían acercar al Barça a las inscripciones de Joan García y Marcus Rashford que a estas horas siguen sin estar a falta de un día del primer encuentro de Liga. Fuentes del club aseguran que el portero será inscrito este mismo viernes, mientras que la del inglés será cuestión de horas.

Trincao, un negocio ruinoso para el Barça

Así, el Barça pone punto y final a su relación con Francisco Trincao. Los culés lo ficharon en el verano del 2020 por 31 millones procedente del Sporting de Braga. El luso era una de las grandes promesas de su país, pero no terminó de cuajar en can Barça.

Solo estuvo una temporada en el Camp Nou y posteriormente puso rumbo hacía el Wolves cedido. Una cesión que implicó un ingreso de 6 millones a los culés. Posteriormente, volvió a salir cedido al Sporting de Portugal a cambio de 3 millones de euros. Por tanto, los azulgranas han ingresado un total de 27 millones de euros, unas perdidas de cuatro kilos por un jugador que está causando sensación en Europa.

Trincao ha encontrado su sitio en Portugal y ha vuelto a recuperar ese gran nivel que demostró en Braga. Ahora todo su futuro quedará ligado al Sporting de Portugal y el Barça pierde el control sobre él.