Oficial: Toni Fernández se marcha al Venezia

El FC Barcelona ha hecho oficial la salida de Toni Fernández rumbo al Venezia en el último día de mercado. Los italianos, recién ascendidos a la Serie A, pagan cuatro millones de euros por el 50% del pase del futbolista, mientras que el conjunto catalán se reserva una opción de recompra.

"El FC Barcelona y el Venezia FC han llegado a un acuerdo para el traspaso de Toni Fernández. El FC Barcelona se reserva una opción de recompra y guarda un porcentaje de una futura venta.

El FC Barcelona quiere desear a Toni Fernández mucha suerte en esta nueva etapa y le agradece su dedicación a lo largo de todos estos años en el Club", reza el comunicado oficial del Barça.

El canterano de La Masia, en la que aterrizó a los diez años, no contaba para Hansi Flick tras completar la pretemporada con el primer equipo. Por ello, el jugador de 18 años llevaba todo el mes de agosto entrenando al margen del grupo con el resto de los descartes. La opción del Barça Atlètic también estaba descartada, después de su última campaña a las órdenes de Juliano Belletti, en la que marcó cinco goles y repartió tres asistencias en 25 partidos.

Toni Fernández, además de la oferta del Venezia, contaba con el interés de varios clubes de la Premier League y la Bundesliga, como Aston Villa, Bayer Leverkusen o Borussia Dortmund. No obstante, el de Rubí firma por el conjunto italiano, donde cree que podrá disponer de minutos de calidad, hasta 20 a cambio de cuatro millones de euros por la mitad del pase del jugador. El Barça, por su parte, se guarda una opción de recompra, en una fórmula que recuerda a las utilizadas este verano con algunos de sus canteranos, como Jofre Torrents o Tommy Marqués.

El polivalente futbolista, que puede actuar de mediapunta o en banda, realizó su debut con el primer equipo el 4 de enero de 2025, en Copa del Rey contra el Barbastro. Aquel día, Toni Fernández se convirtió en el segundo canterano más joven en jugar con el FC Barcelona a sus 16 años y cinco meses. Ahora, emprende su primera aventura fuera del fútbol español.