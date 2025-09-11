Oficial: Thiago se incorpora al staff de Hansi Flick

Thiago Alcántara ha comenzado a trabajar sobre el césped como miembro del staff técnico del primer equipo, en calidad de asistente del entrenador Hansi Flick. Su labor consistirá en colaborar en aspectos tácticos y en la preparación de las sesiones de entrenamiento, entre otras tareas, aportando su experiencia y visión del juego para enriquecer el trabajo diario del equipo.

Esta fue la información facilitada oficialmente por la entidad barcelonista después de unos días de negociaciones. Finalmente quedó delimitado el trabajo que efectuaría el mayor de los Alcántara y su contrato.

Thiago ya participó en el almuerzo que organizó el staff de Hansi Flick esta semana y solo era cuestión de solucionar unos detalles para que se incorporara de una manera definitiva.

Cabe recordar que el ex jugador ya estuvo al lado de Flick en la pretemporada del verano del 2024 cuando le ayudó a su integración en el club. Thiago hizo un trabajo de nexo con los jugadores que fue de gran utilidad para el técnico teutón.

Thiago realizó esta labor por una cuestión de amistad y dejó el puesto durante la temporada para encargarse de otros asuntos personales. Su retirada en Liverpool era muy reciente y aún estuvo un tiempo en Inglaterra, así como arrancó otros proyectos como la adquisición de L'Hospitalet junto a Jordi Alba.

El equipo al completo

Además de Thiago, en cuanto a la plantilla, después de que el martes algunos internacionales volvieran a participar en las sesiones, este jueves han llegado el resto de jugadores que faltaban: Rashford, Kounde, Raphinha, Christensen, Ronald Araujo y Roony Bardghji.

El brasileño y el uruguayo, que han sido de los últimos en reincorporarse, han realizado tareas específicas de recuperación antes de integrarse completamente a la dinámica grupal. Ambos llegaban de un largo viaje en Suramérica. Raphinha tuvo que jugar en Bolivia, mientras que Araujo lo hizo en Santiago de Chile.

También han participado los habituales del filial: Dro, Toni y Jofre, mientras que Frenkie, Balde y Gavi se han ejercitado al margen; concretamente, el holandés ha realizado parte de la sesión sobre el césped para retomar el ritmo con normalidad. Su lesión es leve, pero parece casi imposible que llegue al encuentro del domingo.

Con toda la plantilla ya reunida, el equipo ha continuado trabajando con la vista puesta en el partido del domingo contra el Valencia, el primero como locales de esta temporada. Flick aún contará con dos sesiones más, el viernes y el sábado, para pulir los detalles tácticos de cara a un duelo exigente ante un rival renovado. El domingo, el Barça buscará reencontrarse con la victoria ante la afición tras el empate en Vallecas.