Oficial: Ter Stegen, cedido al Ajax

Al fin se ha desencallado la operación Marc-André ter Stegen. El Ajax ha hecho oficial la incorporación del guardameta del FC Barcelona en calidad de cedido hasta el 30 de junio de 2027, culminando una de las operaciones más complejas del mercado azulgrana. El internacional alemán de 34 años inicia una nueva etapa en Ámsterdam después de quedar fuera de los planes deportivos de Hansi Flick y con el objetivo de recuperar la continuidad que necesita tras un curso marcado por las lesiones y la falta de protagonismo.

La salida del portero era una de las prioridades de la dirección deportiva de Deco durante este verano. Su elevada ficha suponía un importante obstáculo para la planificación económica del club, mientras que el futbolista necesitaba encontrar un destino donde volver a ser titular. Finalmente, todas las partes han encontrado una fórmula que satisface sus intereses, aunque el Barça ha tenido que realizar un importante esfuerzo económico para desbloquear la operación.

El club catalán se ha despedido temporalmente del teutón con buenas palabras en el comunicado oficial: "Ter Stegen, campeón de Europa con el Barça en 2015 y con 21 títulos como azulgrana, acumula 423 partidos como culer, siendo el undécimo jugador con más apariciones oficiales con el FC Barcelona y el segundo extranjero, solo por detrás de Leo Messi. Ahora, con el Ajax, buscará volver a demostrar el nivel que tantas veces ha exhibido como barcelonista".

Marc Andre Ter Stegen durante un entrenamiento con el FC Barcelona el pasado día 17. EFE/ Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta / EFE

Un acuerdo marcado por el esfuerzo económico

El principal escollo de la negociación siempre fue el salario de Ter Stegen. El alemán percibe alrededor de 15 millones de euros brutos por temporada, una cifra completamente inasumible para el Ajax, que desde el primer momento dejó claro que no podía cubrir su ficha al completo.

Por ese motivo, el conjunto neerlandés se responsabilizará de un 10% aproximadamente del salario del portero, mientras que los catalanes asumirán la mayor parte de la ficha. La cesión, además, se ha cerrado sin opción de compra, por lo que a Ter Stegen le quedará un año más de contrato con el Barça una vez finalice el préstamo.

Ter Stegen, durante un partido con el Girona / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Míchel y Jordi Cruyff, claves en la operación

El proyecto deportivo del Ajax ha sido determinante para convencer al alemán. La presencia de Jordi Cruyff como director deportivo y de Míchel Sánchez en el banquillo fueron claves para que Ter Stegen decidiera aceptar la propuesta del club de Ámsterdam.

El técnico español ya contó con el guardameta en el Girona durante la segunda mitad de la pasada temporada, también como cedido. Aunque solamente pudo alinearlo en dos encuentros debido a la lesión que sufrió poco después de llegar a Montilivi, Míchel nunca perdió la confianza en él y volvió a señalarlo como el portero ideal para liderar su nuevo proyecto en Ámsterdam.

"Marc tiene una trayectoria excelente y sus cualidades son ampliamente reconocidas. Es una incorporación de rendimiento inmediato a nuestra plantilla. Conozco bien a Marc y tengo muchas ganas de volver a trabajar con él. Hace tiempo que trabajamos para traerlo aquí, así que estamos muy contentos de que haya firmado su contrato y pueda empezar a entrenar", ha declarado Jordi Cruyff a los medios oficial del Ajax.

Ese respaldo deportivo terminó siendo decisivo para que Ter Stegen diera el visto bueno definitivo a la operación. Tras quedarse fuera de los planes de Flick y perderse el Mundial con Alemania, el guardameta considera que el Ajax representa la oportunidad perfecta para volver a sentirse importante, recuperar la regularidad y relanzar una carrera que había quedado muy condicionada por los problemas físicos de los últimos años.