Oficial: Ter Stegen firma la autorización y recupera la capitanía del Barça

El Barça ha emitido un comunicado oficial para aclarar la última hora del caso Ter Stegen. El guardameta había publicado una nota en la que explicaba que quería tender puentes con el club de cara a arreglarlo todo y parece que la cosa ha dado resultado.

El comunicado del Barça es el siguiente: "El FC Barcelona informa que el jugador Marc-André ter Stegen ha firmado la autorización para que los Servicios Médicos del Club tramiten en LaLiga el informe médico preceptivo a raíz de su intervención quirúrgica.

Se da por cerrado el expediente disciplinario y el jugador recupera la capitanía del primer equipo con efecto inmediato".

Ter Stegen, en un entrenamiento con el Barça / Alejandro García / EFE

De esta forma, Ter Stegen cumple su parte firmando la autorización, lo que probablemente garantizará al Barça poder destinar un porcentaje importante de su ficha al Fair Play Financiero, pudiendo inscribir a los nuevos fichajes.

A pesar de que Ter Stegen ha firmado la autorización, cabe decir que todavía falta por conocer la decisión del Comité Médico de LaLiga. Del tiempo de recuperación que estimen para la lesión del guardameta dependerá que el Barça pueda utilizar una parte de su ficha para las inscripciones. Recordamos que, por normativa, la baja tendría que ser de al menos cuatro meses para que esto último suceda.

Según pudo saber SPORT, el Barça valora positivamente el gesto de Ter Stegen para enderezar la situación. Le ha devuelto la capitanía y el tema del dorsal es algo que el club deja ahora en manos tanto de la dirección deportiva como de Hansi Flick y su cuerpo técnico. Será una cuestión a tratar la próxima semana.

Por su parte, el club da por cerrado el expediente que le abrió hace unos días y rectifica su decisión de quitarle la capitanía para dársela a Ronald Araujo.

El comunicado de Ter Stegen

La situación se ha desencallado después del comunicado que ha emitido Ter Stegen esta misma tarde. En dicha nota, el alemán, entre otras cosas, dejaba algunas frases que invitaban al optimismo.

Marc André Ter Stegen con el brazalete de capitán durante el partido ante el Valencia / Valentí ENRICH / Sport

"Confío en que, a través del diálogo y la responsabilidad, podremos resolver esta situación de forma constructiva. Estoy plenamente dispuesto a colaborar con la dirección del Club para resolver este asunto y facilitar la autorización requerida", sentenciaba el portero.

El resultado ha llegado unas horas más tarde a modo de acuerdo entre el guardameta y el club. La situación entra ahora en un nuevo contexto, uno que parece estar más cercano a la cordialidad.