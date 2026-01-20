Oficial: Ter Stegen, cedido al Girona

Ya es oficial. Lo que era un secreto a voces se ha acabado confirmando. Marc-André ter Stegen sale como cedido del FC Barcelona rumbo al Girona hasta el final de la presente temporada. Así lo han confirmado este martes ambos clubes en un comunicado oficial. El alemán, a pesar de formar parte de la fotografía oficial de temporada que realizaron los blaugranas el lunes, no viajó a Praga con el resto de la expedición para el partido de la Champions League. Se despidió de sus compañeros antes de poner rumbo a la República Checa y, posteriormente, pasó la revisión médica con su nuevo equipo.

Finalmente, se ha dado luz verde a la que era la mejor opción para las tres partes: el Barça libera una parte de una elevada ficha de un jugador que no entraba en los planes deportivos; el Girona refuerza su portería con un guardameta de rendimiento inmediato para evitar el descenso; y Ter Stegen tendrá los minutos que necesitaba para ir con Alemania al Mundial y sin desplazarse lejos de la capital catalana, donde tenía toda su vida desde su llegada en 2014, procedente de Mönchengladbach.

Tras varias semanas estudiando la opción, Ter Stegen ha querido salir del ostracismo en el que estaba viviendo como blaugrana, pero sin irse demasiado lejos de la capital catalana, donde ha establecido su vida desde que llegase en verano de 2014, procedente de Mönchengladbach. 423 partidos y 19 títulos después, el alemán pone un punto y aparte en su trayectoria como culer, aunque, posiblemente, acabe convirtiéndose en punto y final.

El meta alemán ha aceptado la realidad y ha dado un paso al lado de manera natural. La irrupción de Joan Garcia, después de que el FC Barcelona pagase su cláusula de rescisión en verano al Espanyol (25 millones de euros más IPC) cambió por completo el ecosistema de la portería blaugrana. El de Sallent, en un momento de forma extraordinario, se ha convertido en uno de los mejores guardametas del mundo. Un nivel al que Ter Stegen, mermado por la larga lista de lesiones que ha sufrido en los últimos años y por su edad, ya no puede alcanzar.

Su salario, un escollo

Uno de los inconvenientes con los que se ha topado Ter Stegen para encontrar un equipo que le quisiese situar bajo su portería ha sido su elevado sueldo. El alemán tiene una de las fichas más altas de todo el vestuario culer, motivo por el cual ha quedado fuera de los planes de los pocos clubes que buscaban un refuerzo en el arco.

A pesar de que no han trascendido los términos económicos de la operación, LaLiga ha dado su consentimiento para que los de Míchel se puedan reforzar bajo palos. El conjunto gerundense también está al límite con el 'fair play' salarial, pero la patronal ha autorizado la inscripción del guardameta alemán; teniendo en cuenta que la salida de Dominik Livaković liberaría unos 300.000 euros.

Ter Stegen ha puesto de su parte para que el acuerdo, que según varios medios incluye la ‘cláusula del miedo’ de cara al derbi de mediados de febrero, haya podido llegar a buen puerto, perdonando parte de su ficha. Y es que el Girona solo asumirá entre 500.000 y 600.000 euros de su elevado salario. Recordemos que nuestro protagonista firmó una ampliación contractual en agosto de 2023 hasta junio de 2028; por lo que Marc-André seguirá bajo el paraguas blaugrana durante los próximos dos años y medio, salvo rescisión de contrato.

Baile de porteros en Montilivi

La idea que contempla el cuerpo técnico que lidera Míchel es que Ter Stegen sea titular desde el primer día y pueda debutar lo antes posible ante su nueva afición. El primer guardameta del equipo gironí, Paulo Gazzanigga, no ha dado el rendimiento que se esperaba de él a lo largo de temporada.

Por otra parte, el segundo portero, Dominik Livaković, que ha tenido varias discusiones con el técnico, se ha negado a jugar porque, de hacerlo en competición oficial, no podría recalar en las filas de otro equipo por normativa FIFA. Con la llegada de Ter Stegen, se prevé que el portero croata abandone las filas del Girona.