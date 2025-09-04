Oficial: Szymczak, renovada y cedida al Liverpool

A poco más de dos semanas para el cierre del mercado en el fútbol femenino, la dirección deportiva del Barça se sigue moviendo para concretar todas las operaciones pendientes. Este verano, el club azulgrana se ha centrado más en las salidas que en las entradas y este jueves se ha hecho oficial la última baja.

Tal y como adelantó SPORT, la jugadora del filial Emilka Szymczak se marcha al Liverpool en calidad de cedida hasta el 30 de junio de 2026. Asimismo, la joven polaca ha renovado su contrato hasta 2029. De este modo, el Barcelona refuerza su apuesta por la jugadora polaca de 19 años.

En este caso, su salida no se produce por razones económicas, sino que la entidad barcelonista considera que la polaca debe tener minutos en la élite para estar preparada para dar el salto al primer equipo. Así lo desveló el director deportivo Marc Vivés en una entrevista a SPORT esta misma semana: "Nos encontramos ahora con jugadoras que por proyección nos interesa más que estén en equipos más competitivos, que las podamos ceder, para luego recuperarlas, y este es uno de los casos. Es la fórmula perfecta para su proyección deportiva", dijo.

Emilka Szymczak, renovada i cedida al Liverpool fins al 30 de juny del 2026. — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) September 4, 2025

Pese a que Emilka Szymczak tuvo también ofertas de Roma o Wolfsburgo, finalmente, tanto el club como la jugadora se han decantado por la opción del Liverpool. El equipo inglés quedó séptimo en la Women's Super League, competición en la que participan 12 clubes.

La joven polaca, que se incorporó a la disciplina azulgrana en el verano de 2023 procedente del GKS Górnik Łęczna, se mostró ilusionada en su llegada al conjunto 'red': "Es increíble estar aquí. Este es un club grande y estoy muy contenta de formar parte de él. Siento que el Liverpool tiene un futuro brillante y sé que la WSL y esta liga son muy fuertes, y sé que puedo desarrollarme más como jugador aquí e intentarlo, y el club puede ofrecerme lo mejor", aseguró.