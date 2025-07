Oficial: Szczesny renueva con el Barça hasta 2027

Era un secreto a voces. Wojtech Szczesny había decidido hace ya un par de semanas que iba a seguir vistiendo la camiseta del Barça. Después de un primer año con mucho protagonismo por la lesión grave de Ter Stegen, el polaco tenía pendiente hablar con su familia para dirimir si la voluntad era mantener por lo menos una temporada su vida en la Ciudad Condal.

'Tek' se fue de vacaciones a Marbella, donde tiene una propiedad, y allí emitió el veredicto: aceptar la oferta de renovación por dos temporadas del club azulgrana. Con el fichaje de Joan Garcia, el ex del Arsenal y la Juventus es consciente de que su rol será de segundo portero. En la sombra del guardameta de Sallent, pero al 'quite' por si sucede cualquier cosa con el manresano o su rendimiento no es el esperado.

Con un total de 30 partidos jugados esta temporada, Tek ha dejado su portería a cero en 14 ocasiones, y presenta una estadística prácticamente nunca vista: ninguna derrota con él bajo palos en Liga. Más allá de estos números, Hansi Flick ha visto en el "25" azulgrana una madurez y una experiencia que han sido de gran ayuda en un vestuario muy joven como el del Barça.

Un currículum envidiable

Con esta etapa en el Barça, Szczęsny amplía un currículum de primer nivel. A lo largo de su carrera, que parecía haberse acabado el pasado mes de agosto, ha defendido las porterías de grandes equipos del continente como el Arsenal, la Roma o la Juventus, tras salir de su Varsovia natal con 16 años. Así pues, ha demostrado su seguridad bajo palos no solo en la liga española, sino también en clubes de renombre de la Serie A italiana y de la Premier League inglesa durante buena parte de su trayectoria.

Lewandowski y Szczesny bromean durante el entrenamiento / SPORT

Este lunes el Barça ha hecho oficial la renovación hasta 2027. Szczęsny ha sido capaz de ampliar, como azulgrana, una vitrina de títulos que ya antes era envidiable. Con la Liga, la Supercopa de España y la Copa del Rey conseguidas esta temporada 2024/25, ya ha alcanzado los 14 títulos logrados a nivel colectivo, a los que hay que sumar el premio al mejor futbolista polaco del año 2022 y el de mejor portero del año en Italia en la temporada 2019/20 con la Juve. Su etapa en la Juventus fue tan importante que jugó allí las últimas siete temporadas, antes de fichar por el Barça, y le sirvieron para llenar su palmarés con tres Ligas, tres Copas y dos Supercopas.

Unfinished Business.

He’s not done yet. 😤 pic.twitter.com/C6OOvCz7SZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 7, 2025

En total, a lo largo de su trayectoria, acumula más de 500 partidos de máxima exigencia, y un buen puñado, concretamente 83, en la Champions League, donde los últimos ocho partidos ya han sido como azulgrana. Pero esto no acaba aquí, porque queda Tek para dos temporadas más.