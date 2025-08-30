Oficial: Szczesny, inscrito en Liga

¡Ya están casi todos! El FC Barcelona ha conseguido inscribir a Wojciech Szczesny en la Liga. El veterano portero polaco, que ya fue pieza determinante la pasada temporada tras su regreso exprés del retiro, podrá estar disponible para Hansi Flick para el próximo encuentro que es el de este domingo contra el Rayo Vallecano. Tras la salida de Iñaki Peña se habían quedado sin guardameta suplente.

El meta polaco del Barça volvió a aparecer en la lista de jugadores que integran la plantilla azulgrana este sábado por la noche, confirmando que las últimas operaciones realizadas por el Barça habían permitido dar luz verde a la inscripción de 'Tek':

Imagen de la página web de LaLiga en la que aparece Szczesny junto a Joan Garcia, Kochen y Ter Stegen / SPORT.es/LALIGA.COM

El Barça ha tenido que hilar fino en los despachos para poder darle entrada. La cesión de Iñaki Peña al Elche, la venta de Jan Virgili al Mallorca y la rescisión de contrato de Oriol Romeu, abrieron el espacio necesario en el fair play para registrar al internacional polaco. Con Szczesny inscrito, solo resta por completar la operación pendiente de Roony Bardghji, el gran objetivo en estos últimos días de mercado.

La salida del portero valenciano en forma de cesión se hizo oficial el pasado miércoles. El Barça lo renovó hasta 2029 para diferir su salario y poder ahorrar más para el fair play financiero. Esa salida era necesaria para el polaco.

De titular indiscutible a recambio de Joan

Szczęsny llegó al Barça la temporada pasada tras la grave lesión de Ter Stegen. El polaco interrumpió su retiro para ayudar a los azulgranas y, tras unos encuentros como suplente, se quedó con la titularidad a partir del inicio del 2025.

Iñaki Peña y Wojciech Szczesny en un entrenamiento del Barça. / Alberto Estevez / EFE

Desde ese día no le quitó nadie el sitio y fue clave para levantar la Copa del Rey y la Liga. Ahora su situación será muy diferente, ya que el Barça ha fichado a Joan García para ser el portero titular.

El polaco será el recambio del catalán y tendremos que ver si Flick le confía alguna competición, algo que ni hizo la temporada pasada con Iñaki Peña.