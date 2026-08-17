Oficial: Sergio Busquets vuelve al Barça como técnico

Sergio Busquets se incorpora desde este lunes al Barça Atlètic como técnico asistente. La leyenda azulgrana se integra en el equipo de trabajo de Juliano Belletti para aportar su experiencia y conocimientos futbolísticos al conjunto azulgrana mientras realiza el curso de entrenador.

De esta manera, Busquets regresa al Club tres años después de poner punto final a su etapa como jugador del primer equipo. Después de 15 temporadas defendiendo la camiseta del Barça, el de Badia del Vallès continuó su trayectoria en el Inter Miami, donde jugó durante dos temporadas y media antes de anunciar su retirada de los terrenos de juego.

El regreso de una leyenda

La trayectoria de Sergio Busquets en el Barça ocupa un lugar privilegiado en la historia del Club. Formado en La Masia, el centrocampista llegó al primer equipo en la temporada 2008/09 y, desde entonces, se convirtió en una pieza fundamental de una de las etapas más exitosas de la historia azulgrana.

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Elegancia, inteligencia y una extraordinaria capacidad para interpretar el juego definieron el fútbol de Busquets, considerado uno de los mejores centrocampistas defensivos de la historia. Su lectura táctica, la precisión en el pase y la capacidad para dar sentido al juego desde su posición le convirtieron en una figura única dentro del fútbol mundial.