Oficial: Ronald Araujo, cedido al Liverpool

Se confirma uno de los 'bombazos' del verano en el FC Barcelona. Ronald Araujo se marcha cedido al Liverpool FC hasta el final de la temporada 2026/27. El club inglés, que pagará la totalidad de la ficha del central uruguayo, se reserva una opción de compra no obligatoria de unos 55 millones de euros para adquirir en propiedad al futbolista el próximo verano en caso de que lo considere oportuno.

Deco sube una marcha en la 'operación salida' y, aunque todo parecía indicar que Araujo no se movería del Spotify Camp Nou este verano, finalmente sí que cambiará de aires. Una conversación del defensa charrúa con Flick a inicios de semana (en la que el entrenador alemán reconoció estar muy satisfecho con su rendimiento en la pretemporada, pero le aseguró con franqueza que no partía como central titular) fue el 'detonante'. El Liverpool contactó por primera vez con el entorno de Ronald el miércoles y, dos días después, llegó a un acuerdo de cesión con el Barça.

Casi siete años después de debutar con el primer equipo del Barça, Araujo pausa su trayectoria en la entidad culé para intentar demostrar en Anfield que aún puede ser un futbolista importante en el máximo nivel del fútbol europeo. Sus últimos años en el conjunto blaugrana han estado marcados por las lesiones y algunos errores en momentos clave. Con Hansi Flick no ha tenido la continuidad esperada y deseada y, tras dos temporadas complicadas y una situación algo 'enquistada', ha decidido salir de la zona de confort para revalorizarse.

Satisfacción en Barcelona

El Barça, por su parte, está satisfecho con la operación. El uruguayo no era una primera espada de la defensa culé y tenía varios futbolistas por delante, por lo que su salida no supone un contratiempo importante en la planificación deportiva. Deco y Flick valorarán próximamente si apuestan por Álvaro Cortés, con quien están encantados, o acuden al mercado para reforzar la demarcación. Ahora mismo el primer escenario es el más factible, pero no se puede descartar nada.

Araujo pone rumbo al Liverpool con un balance de 14 goles y siete asistencias en 213 apariciones con el primer equipo del Barça. El club blaugrana llegó a rechazar ofertas muy importantes por el charrúa en el pasado, pero su rendimiento fue disminuyendo paulatinamente hasta tener que confiar que un 'erasmus' en Anfield para relanzar su carrera y, a partir de ahí, tomar una decisión. Ronald tiene contrato en el Camp Nou hasta el 30 de junio de 2031.