Oficial: El Como de Cesc Fàbregas, rival del Gamper en el Johan Cruyff

El FC Barcelona ha confirmado este martes que el Como 1907 será el rival de la 60ª edición del Trofeu Joan Gamper, que se disputará el próximo 10 de agosto a partir de las 21.00 horas en el Estadi Johan Cruyff. El conjunto italiano, entrenado por Cesc Fàbregas y con el excapitán culé Sergi Roberto en la plantilla, será la última prueba del equipo de Hansi Flick antes del inicio oficial de la temporada 2025/26.

Tal como anunció el Barça la semana pasada, el partido no se podrá disputar en el Spotify Camp Nou tal como estaba previsto inicialmente. Las obras de remodelación no han avanzado al ritmo esperado (y anunciado a bombo y platillo) por parte de la junta directiva de Joan Laporta y el Ajuntament de Barcelona no ha concedido los permisos necesarios para la apertura del campo.

El encuentro tendrá lugar en el Estadi Johan Cruyff, que ya acogió el Gamper de 2021 contra la Juventus de Turín, el 10 de agosto, cuando el Barça ya haya regresado de la gira de pretemporada que le llevará a Japón para enfrentarse al Vissel Kobe y posteriormente a Corea del Sur para jugar contra el FC Seoul y el Daegu FC. El duelo ante el equipo italiano será también la última prueba antes del comienzo de la competición oficial en Liga el 16 de agosto ante el Mallorca.

"Este partido estará marcado por un hecho histórico, puesto que supondrá el primer enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Como. Ambos clubs, con 125 años y 118 años de historia, respectivamente, no se habían visto las caras antes ni en partido oficial ni en un amistoso", ha destacado el club catalán en su comunicado. El Como 1907 será el noveno equipo italiano presente en el Gamper. En las 59 ediciones anteriores ha habido hasta catorce participaciones de equipos transalpinos en un ranking que lideran la Sampdoria y el AC Milan (3), el FC Internazionale y la Juventus (2), y el Napoli, el Parma, el AS Roma y el Brescia (1).

Cabe recordar que, además de Cesc Fàbregas y Sergi Roberto, en la plantilla del Como, que viene de ser uno de los equipos revelación del pasado curso en Europa con una décima posición en su regreso a la Serie A, también juega Àlex Valle. El cuadro italiano ha activado este verano la cláusula de 6 millones estipulada en el contrato de cesión del lateral formado en la Masia.