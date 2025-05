Oficial: Raphinha renueva hasta 2028

El Barça ha hecho oficial la renovación de Raphinha (28 años) por una temporada más. El club ha anunciado con un comunicado la continuidad del futbolista brasileño, que terminaba contrato en 2027, y amplía un año más su vinculación.

La continuidad del delantero era una de las prioridades de Deco, director deportivo del conjunto azulgrana, que esta misma mañana confirmó la noticia de la renovación en el programa 'El món a Rac1' y valoró la trayectoria del futbolista desde que llegó al Barça. "Tuvo un nivel muy bueno en su primer año, en el segundo baja un poco y el tercero es brutal". Raphinha ha aceptado la mejora que le ofrecía el Barça y ha desechado propuestas millonarias de Arabia Saudí.

El delantero brasileño ha reconocido en los últimos meses que Hansi Flick le ha cambiado la vida. "Para mí, me cambió prácticamente todo. Como he dicho en otras ocasiones y entrevistas, me iba del club antes de empezar la temporada y el míster fue súper importante para cambiar mi pensamiento y quedarme en el club", destacó en abril en DAZN.

"Me pasa toda la confianza posible para hacer todo lo que estoy haciendo y para mí ha cambiado todo, ha cambiado prácticamente mi carrera. Estoy en el mejor momento de mi carrera desde que estoy en el fútbol y se lo debo todo a él".

Barça One

De la frustración a la temporada de su vida

Raphinha también reconoció hace unos meses que lo pasó mal durante la etapa de Xavi en el banquillo, donde nunca terminó de sentir la confianza total del técnico. El brasileño se sentía muy frustrado, sobre todo porque casi nunca terminaba los partidos cuando era titular y porque veía que el técnico confiaba más en otros jugadores como Dembélé. "Sentía que ni él ni el cuerpo técnico confiaban en mí", dijo en mayo al canal de YouTube de su compatriota Isabela Pagliari.

"Cuando no había otro, yo estaba allí y jugaba los 90 minutos. Yo entregaba todo lo que tenía que entregar y resolvía los partidos, pero cuando había otro que podía jugar en mi lugar, lo hacía sin pensar", señaló. "A veces, yo estaba haciendo de todo en 60 minutos y me sacaba".

La llegada de Flick en el banquillo fue clave para que protagonizara la temporada de su vida. Curiosamente en la posición -falso extremo izquierdo- donde Xavi ya le dio continuidad la recta final de su última temporada en el banquillo.

El estilo más veritical de Flick ha beneficiado a Raphinha, que ha sido el jugador que mejor ha definido la propuesta del alemán. El brasileño se ha sentido muy cómodo con Balde, clave para que Raphinha pudiera hacr daño por dentro. Sus números han sido extraordinarios, 34 goles y 25 asistencias entre todas las competiciones.