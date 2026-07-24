FC Barcelona
Oficial: primera alineación del Barça de la pretemporada
Los de Hansi Flick se miden al Europa en el primer amistoso de pretemporada en la Ciutat Esportiva Joan Gamper
Hansi Flick ya ha elegido la primera alineación del Barça en la pretemporada. El técnico alemán ha apostado por un equipo con una importante presencia de jóvenes para el amistoso ante el Europa, una primera prueba que servirá para empezar a repartir minutos y evaluar a varios futbolistas del fútbol formativo.
Wojciech Szczesny será el portero, con Héctor Fort, Andreas Christensen, Gerard Martín y Jofre Torrents formando la línea defensiva. En el centro del campo aparecerán Guille Fernández, Brian Fariñas e Ibrahim Diarra, tres jugadores llamados a aprovechar estas primeras semanas de preparación para ganar protagonismo.
El frente de ataque estará compuesto por Roony Bardghji, Hamza Abdelkarim y Shane Kluivert. Una apuesta claramente joven y ofensiva, con varios nombres que afrontan una oportunidad importante para mostrarse ante Flick.
El once confirmado del Barça es el formado por Szczesny; Héctor Fort, Christensen, Gerard Martín, Jofre Torrents; Guille Fernández, Brian Fariñas, Ibrahim Diarra; Roony Bardghji, Hamza Abdelkarim y Shane Kluivert.
El encuentro ante el Europa marca el inicio de la preparación azulgrana y permitirá ver las primeras ideas de Flick, aunque el técnico todavía no puede contar con buena parte de los internacionales que han alargado su temporada por la disputa del Mundial.
En el banquillo esperan su turno Ter Stegen, Álvaro Cortés, Tommy Marqués, Xavi Espar, Karim Adeyemi, Marc Casadó y Marc Bernal.
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