¡Oficial! Mbacke deja el Barça y se va traspasado al St. Louis City

Ya es oficial. Mamadou Mbacke Fall deja el FC Barcelona en este mercado de invierno y regresa a Estados Unidos. Lo hace traspasado por el club azulgrana al St. Louis City de la MLS, en una operación que no dejará dinero directamente en las arcas culés, que, eso sí, se guardan un porcentaje sobre el central en una futura venta.

El defensa senegalés completa así su periplo en el club azulgrana tras dos temporadas y media en el filial culé. Mbacke llegó al FC Barcelona en 2023 en calidad de cedido procedente del Los Angeles FC. Tras una temporada a préstamo, el futbolista pasó a ser propiedad del club el verano siguiente. Durante su etapa como blaugrana ha disputado un total de 59 partidos oficiales, en los que ha anotado cuatro goles.

Este es el texto íntegro del comunicado emitido por el club azulgrana a través de sus cuentas del Barça Atlètic. "El FC Barcelona ha llegado a un acuerdo con el St. Louis City para el traspaso del jugador Mamadou Mbacke Fall al conjunto estadounidense. El Club se reserva un porcentaje de una futura venta del defensa senegalés, que cierra una etapa de dos temporadas y media como azulgrana y vuelve a la MLS. Mbacke llegó al FC Barcelona en 2023 cedido por Los Ángeles FC estadounidense. Después de una temporada de cesión, el jugador llegó finalmente traspasado al Club el siguiente verano. Durante su etapa como azulgrana, ha disputado un total de 59 partidos, en los que ha marcado cuatro goles. El Club le desea mucha suerte y logros en el futuro, tanto a nivel personal como profesional".

Su nuevo club le da la bienvenida

Por su parte, el St. Louis City destacó el regreso de Mbacke a la Liga estadounidense, pues el senegalés ya había jugado con Los Angeles, club que primero le cedió al filial del Villarreal cuando estaban en LaLiga Hypermotion, y posteriormente, al Barça Atlètic. Fue tras la primera temporada de Mbacke como azulgrana, que el FC Barcelona decidió su fichaje tras negociar con los angelinos una rebaja del 50 por ciento de su opción de compra, que pasó de los cuatro a los dos millones de euros.

La entidad de St. Louis aseguró que "Fall ocupará una plaza en la plantilla internacional, sujeto a la aprobación de los exámenes médicos y a la obtención de su visa P-1 y del Certificado de Transferencia Internacional (ITC)".

Sobre la incorporación de Mamadou Mbacke se refirió Corey Wray, director deportivo de su nuevo club. “Cuando empezamos a buscar maneras de reforzar nuestra defensa, el perfil de Mamadou destacó, y creemos que cubre algunas de nuestras necesidades inmediatas”.

Wray destacó también que Mbacke “se siente cómodo con el balón, lee bien el juego y combina movilidad con una sólida defensa frontal. Su experiencia jugando en culturas de alto rendimiento tanto en la MLS como en Europa aportará estabilidad a nuestra defensa”.