Oficial: Marc Soler se incorpora al cuerpo técnico del Barça femenino

El FC Barcelona ha hecho oficial la noticia que ya explicó ayer SPORT. Marc Soler se incorpora al cuerpo técnico de Pere Romeu en el Barça femenino. El club azulgrana ha publicado en sus redes sociales la presentación de Marc Soler ante la plantilla y el aplauso que ha recibido por parte de las jugadoras. Marc Soler llega desde el Sant Cugat FC y se encargará de la estrategia y el balón parado, funciones que desempeñaba Rafel Navarro.

De hecho, la marcha de Rafel Navarro hace un mes y medio para incorporarse a la selección absoluta de Suiza, ha provocado una reestructuración en el cuerpo técnico del primer equipo del Barça. Explicó ayer este diario que Enric Lluch, que llegó a la plantilla en 2024 como asistente, ha sido el elegido por Pere Romeu para sustituir a Navarro como segundo entrenador. Lluch ya había desempeñado ese rol durante la baja por paternidad de Navarro en las primeras semanas de la temporada.

Soler, por su parte, era el segundo entrenador del primer equipo masculino del Sant Cugat FC, club en el que trabajaba desde 2023 y que compite en Primera Catalana, y también dirigía al Sub-15 A de la División de Honor Cadete. Además, ejercía como coordinador de juveniles de la entidad. Su trayectoria incluye experiencia internacional, ya que estuvo un año en el Alajuelense de Costa Rica, y también pasó por el fútbol formativo de la Damm.