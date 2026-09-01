Oficial: Marc Casadó, cedido al Deportivo de la Coruña

Ya es oficial: Marc Casadó abandona el Barça y se va cedido al Deportivo de la Coruña. LaLiga ha anunciado la inscripción del futbolista como jugador del Deportivo, a la espera del comunicado de los clubes. El axcuerdo entre clubes incluye incluye una cláusula de compra, no obligatoria, de 30 millones verano que viene.

Marc Casadó es ya ex futbolista del Barça / Instagram

La operación se ha fraguado en el último día del mercado y Casadó se ha decantado por la opción del conjunto gallego, a pesar de tener propuestas de otros clubes como el Bayer Leverkusen o clubes de Arabia. La presencia de Carles Martínez en el conjunto alemán era un gran reclamo para el mediocampista, pero finalmente no se han podido dar las condiciones.

Una década en el Barça

Casadó, de esta manera, pone punto y final a una etapa de diez años como blaugrana, tras aterrizar en su fútbol base con 13 años en el verano de 2016. A sus 23 años, pues, abandona el que es el club de su vida tras haber podido disfrutar durante algo más de tres temporadas en la primera plantilla. Debutó de la mano de Xavi el 1 de noviembre de 2022 ante el Viktoria Plzen en la Champions.

Marc Casadó, durante la pretemporada / Dani Barbeito

Eso sí, fue con Hansi Flick cuando tuvo su mejor momento en el primer equipo, durante la primera mitad de temporada de la 24-25, cuando se hizo con el mando del centro del campo y dio exhibiciones como la del clásico liguero en el Bernabéu de la primera vuelta, que acabó 0-4, con una asistencia extraordinaria a Lewandowski en el 0-1. Se marcha tras haber disputado 75 partidos oficiales en los que anotó un gol, la misma temporada del clásico comentado, ante la Real Sociedad.