Oficial: Marc Bernal renueva hasta el 2029

El FC Barcelona ha hecho oficial la renovación de Marc Bernal hasta el 2029. El futbolista ha firmado su contrato, según ha anunciado el club en un comunicado oficial.

El jugador rubrió el contrato en las oficinas del club con la presencia del presidente barcelonista, Joan Laporta, y de los responsables del área deportiva. Una vez estampado su contrato, el futbolista atendió a los medios en las dependencias de la entidad blaugrana.

Bernal, a sus 18 años, es uno de los jugadores con mayor proyección de la cantera. Se lesionó en Vallecas el 27 de agosto del 2024 y estuvo un año de baja. No reapareció hasta el encuentro frente al Valencia, cuando estuvo 9 minutos sobre el campo, y también pudo jugar un minuto frente al Oviedo.

Flick le dará entrada poco a poco ya se recupera de una lesión grave en la rodilla en la que es mejor optar por la prudencia. Bernal, de todos modos, está llamado a tener cada vez más participación. La grave lesión de Gavi, de entre 4 y 5 meses, puede dejarle un hueco en la medular y gozar pronto de más minutos.