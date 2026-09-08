Oficial: Lovro Chelfi deja el Barça por Arabia Saudí

Lovro Chelfi ya no es jugador del FC Barcelona. El club blaugrana ha hecho oficial el acuerdo con Al-Diriyah FC de Arabia Saudí, donde el mercado de fichajes aún está abierto, para el traspaso del joven futbolista croata, tal y como adelantó SPORT.

El Barça ha comunicado que se reserva un porcentaje de una futura venta del extremo de 19 años, manteniendo así una parte de sus derechos de cara a los próximos años. Chelfi pone fin de esta manera a una etapa de poco más de un año en la estructura blaugrana.

El futbolista llegó a Barcelona en julio de 2025 procedente del Kustošija croata y se incorporó inicialmente al Juvenil A. Durante la pasada temporada disputó 22 encuentros con el conjunto juvenil y dejó muestras de las condiciones que habían llevado al Barça a apostar por su incorporación. Además, había realizado esta pretemporada con el Barça Atlètic, pero finalmente continuará su carrera en Arabia Saudí. Lo hará concretamente en El Diriyah, a las órdenes de Bruno Lage, club que está construyendo un proyecto ambicioso y cuenta en sus filas con futbolistas de experiencia internacional, como Darwin Núñez, Óscar Rodríguez o Idrissa Gueye.

Un año en la cantera blaugrana

Durante su etapa en el Barça, Chelfi ha formado parte principalmente del Juvenil A, después de llegar procedente del fútbol croata. Antes de aterrizar en Barcelona se había formado en las categorías inferiores del Dinamo de Zagreb. El joven futbolista destaca por su calidad técnica, su capacidad para jugar entre líneas y su habilidad en el uno contra uno, además de poder actuar desde diferentes posiciones del frente ofensivo.

Ahora inicia una nueva aventura lejos de Barcelona con el objetivo de seguir desarrollándose y ganar protagonismo. El Barça, mientras tanto, mantiene un porcentaje de una futura venta, por lo que la operación no supone desvincularse completamente del jugador.

Su salida se presume como la última salida en el Barça Atlètic, hasta el mercado invernal. Los de Juliano Belletti iniciaron la temporada con un contundente 5-0 contra el CD Náxara y buscará el ascenso a Primera RFEF.

El comunicado del Barça

"El FC Barcelona y el Diriyah Club saudí han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Lovro Chelfi. El Club se reserva un porcentaje de una futura venta del jugador.

El Club agradece a Chelfi su dedicación y profesionalidad durante su etapa en el FC Barcelona y le desea mucha suerte en el futuro, tanto en el ámbito deportivo como en el personal.

Lovro Chelfi llegó al Club en julio de 2025 y se incorporó al Juvenil A procedente del Kustosija croata. El jugador disputó 22 partidos con el equipo juvenil y esta temporada ha realizado la pretemporada con el Barça Atlètic."