Lesión Lamine Yamal: comunicado médico del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá

Lamine Yamal vuelve a estar de baja. El extremo azulgrana volvió de la selección española, tras el anterior parón de selecciones, con una lesión en el pubis que lo mantuvo tres semanas en el dique seco, perdiéndose los partidos contra Valencia, Newcastle, Getafe y Oviedo. Regresó a los terrenos de juego el pasado fin de semana ante la Real Sociedad. Jugó la última fase del partido y lo decidió. Con ritmo, fue titular el miércoles ante el PSG en la Champions. Jugó todo el partido pero lo acabó con molestias en la misma zona.

La polémica se ha encendido esta mañana cuando Lamine Yamal ha sido convocado por Luis De la Fuente, seleccionador español, para la doble jornada internacional, en la que la 'Roja' juega contra Georgia y Bulgaria. A pesar de que el jugador todavía no estaba al cien por cien, volvía a la selección, lo que ha provocado el enfado en el club azulgrana.

El de Rocafonda, de todos modos, no podrá acudir a la convocatoria de De la Fuente, pues el Barça ha comunicado que vuelve a estar lesionado, con molestias en el pubis, y que tampoco podrá formar parte de la lista de convocados de Hansi Flick para el encuentro del domingo contra el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Lamine Yamal estará entre dos y tres semanas de baja, según el comunicado del club azulgrana. Se pierde seguro el partido de Sevilla y su evolución determinará si está listo para jugar en el retorno de la Liga. El partido del Barça para la jornada post parón de selecciones está programado para el sábado 18 de octubre. Los de Flick reciben al Girona, más que probablemente en Montjuïc, aunque no está descartado que el choque pueda jugarse en el Spotify Camp Nou.

De todos modos, en ningún caso se arriesgará con Lamine Yamal, teniendo en cuenta que tras el Girona, el Barça tiene un compromiso importante de Champions ante el Olympiakos y el siguiente fin de semana, el domingo 26 de octubre, el clásico contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Que Lamine esté al cien por cien para el partido ante los de Xabi Alonso es el gran objetivo ahora mismo en el Barça.