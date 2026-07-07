Oficial: Juan Ybarra ficha por el Barça Atlètic

El FC Barcelona sigue perfilando la plantilla del Barça Atlètic para la próxima temporada. El conjunto blaugrana ha anunciado la incorporación de Juan Ybarra, centrocampista procedente del CD Tenerife, que firma hasta el 30 de junio de 2028 tras convertirse en una de las grandes revelaciones de la Segunda Federación.

Con su llegada, Juliano Belletti incorpora un perfil creativo, con llegada al área y capacidad para marcar diferencias desde la segunda línea, en una apuesta de presente y futuro para el filial.

Una de las revelaciones de la Segunda RFEF

Nacido en Madrid en 2004, Ybarra se formó en la cantera del Rayo Vallecano antes de incorporarse el pasado verano al CD Tenerife. Su adaptación al filial fue inmediata y terminó convirtiéndose en una de las grandes referencias ofensivas del conjunto tinerfeño.

El mediocampista de 22 años disputó prácticamente toda la temporada como titular y finalizó el curso con unos excelentes números: 13 goles y 9 asistencias, cifras poco habituales para un jugador de su posición y que reflejan su facilidad para llegar al área rival y generar peligro desde la segunda línea.

Su gran rendimiento también tuvo premio con el primer equipo. El pasado abril, debutó con el Tenerife en Primera Federación frente al Mérida, dando así sus primeros pasos en el fútbol profesional.

Juan Ybarra, celebrando un gol con el filial del CD Tenerife / CDT

Sigue la reconstrucción del filial

La incorporación de Juan Ybarra forma parte del profundo proceso de renovación que está llevando a cabo el Barça Atlètic de cara a la próxima temporada. El madrileño se suma a los fichajes ya confirmados de Ignasi Quer, Javi Castro y Hamza Abdelkarim, además de llegar acompañado por Jony Hernández, otra de las grandes apuestas procedentes del Tenerife.

Con estos movimientos, el club continúa rejuveneciendo y reforzando una plantilla que buscará volver a ser competitiva para regresar a la Primera RFEF, tras un primer intento de ascenso fallido.

El comunicado del Barça

"El FC Barcelona y el CD Tenerife han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Juan Ybarra. El centrocampista firma contrato con el Club hasta el 30 de junio de 2028 y reforzará el centro del campo del Barça Atlètic de Juliano Belletti.

Formado en la cantera del Rayo Vallecano, Juan Ybarra llegó esta temporada al CD Tenerife para jugar en su filial, donde completó un excelente curso con 13 goles y 9 asistencias. Su rendimiento también le permitió debutar con el primer equipo del Tenerife el pasado 12 de abril de 2026 frente al AD Mérida.

Con su incorporación, el Barça Atlètic añade talento, llegada y capacidad creativa al centro del campo con un futbolista joven que ha destacado por su regularidad y producción ofensiva."